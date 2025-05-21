——写在民营经济促进法施行之际

本报记者 刘志强 林丽鹂 刘温馨

2025年5月20日起，《中华人民共和国民营经济促进法》施行。

第一部专门关于民营经济发展的基础性法律；第一次将“两个毫不动摇”写入法律；第一次明确民营经济的法律地位；第一次明确规定“促进民营经济持续、健康、高质量发展，是国家长期坚持的重大方针政策”……民营经济促进法的制定和实施，在我国民营经济发展史上具有里程碑意义。

“党和国家对民营经济发展的基本方针政策，已经纳入中国特色社会主义制度体系，将一以贯之坚持和落实，不能变，也不会变。”今年2月17日召开的民营企业座谈会上，习近平总书记语气坚定。

站在这一节点，回望改革开放40多年来民营经济快速发展的历程，审视广大民营企业和民营企业家在发展大局中的重要作用，更能理解法治护航的重大意义，更能读懂民营经济的广阔未来。

推动民营经济高质量发展具备坚实基础

出台实施民营经济促进法，一个重要背景是，我国民营经济已经形成相当的规模、占有很重的分量，推动民营经济高质量发展具备坚实基础。

浙江义乌，从“鸡毛换糖”走向“世界超市”；福建晋江，从“贴牌代工”到“品牌出海”；深圳华强北，从“中国电子第一街”迈向“全球硬件创新创业中心”……40多年来，民营经济体量规模与日俱增、作用地位越发凸显。

实体经济底盘中，民营企业举足轻重。

2.9亿美元！4月10日，安踏宣布将全资收购德国服装品牌狼爪。从来料加工，到创设品牌，再到引领国际潮流，安踏已拥有迪桑特、始祖鸟等多个差异化品牌，成为世界第三大综合体育用品集团。

“实实在在、心无旁骛做实业，这是本分。”

华为，深耕基础研究，“大量投入资金往前冲”，成功发布全球首款三折叠屏手机、原生鸿蒙操作系统；格力，“始终不去赚快钱”，产品远销190多个国家和地区；福耀玻璃，把一块玻璃“做到极致”，全球申请专利超2000件……深耕实体经济沃土，民营企业竿头日进、越发茁壮。新时代以来，我国民营企业数量从2012年的1085.7万户增至目前的逾5700万户，占全国企业总量的比例由79.4%升至92.3%，对进出口和税收的贡献达到五成以上，对城镇就业的贡献达到八成以上。

创新发展赛道上，民营企业能量满满。

一家企业，创办10年，能“闯”出多大动静？

极米科技，2013年创办，专注研发、追求卓越，打破国外品牌垄断，出货量升至全球家用投影市场前列。

西井科技，2015年创办，成功打造全球首款正向研发的无人驾驶重卡，产品服务落地28个国家和地区。

宇树科技，2016年创办，抢抓风口、自给自足，成为全球首家公开零售高性能四足机器人并最早实现行业落地的公司。

“创新不问出身”。从人工智能勇立潮头，到人形机器人舞动全球，从外贸“新三样”扬帆远航，到杭州“六小龙”惊艳世界……置身中国创新场，民营企业创新活力越发澎湃。今天，民营经济集中了超过80%的国家专精特新“小巨人”企业、92%以上的国家高新技术企业和超过60%的A股上市公司。

国际市场竞争中，民营企业不可或缺。

全球经济不确定性上升，不改企业发展信心。“只要有好产品，就不缺新客户。”花费一年时间，考察近百家工厂，义乌商户汪楠将1800多款五金工具“塞进”80平方米的店铺，收获了在国际风云变幻面前从容不迫的底气。

单边主义、保护主义逆流，挡不住中国企业“走出去”的步伐。5月，比亚迪官宣欧洲总部落户匈牙利布达佩斯，将承载销售与售后等三大职能，创造上千个就业岗位。更广更深参与国际市场开拓，更多世界一流企业脱颖而出。

立足中国，放眼世界，民营企业在更高水平的对外开放中实现更好发展。2012年以来，民营企业进出口额年均增长10%以上，占全国进出口总额的比重由30%左右增长至56%以上，民营企业已成为我国第一大外贸主体。今年一季度，我国有进出口实绩的民营企业数量达45.5万家，创下历史同期新高，占同期有进出口实绩企业总数的86.1%。

在经营实力、科技创新、产业组织、国际经营、公司治理等方面取得长足进步，在推动发展、促进创新、增加就业、改善民生等方面发挥重要作用……今天，作为社会主义市场经济的重要组成部分，民营经济已经成为推进中国式现代化的生力军、高质量发展的重要基础，成为推进强国建设、民族复兴伟业的重要力量。新时代新征程上，民营经济必将肩负更大使命、承担更重责任、发挥更大作用。

促进民营经济发展壮大是长久之策，不是权宜之计

出台实施民营经济促进法，体现了党和国家一以贯之支持民营经济发展壮大的鲜明态度。

反复强调“两个毫不动摇”“三个没有变”，两次出席民营企业座谈会并发表重要讲话，党的十八大以来，习近平总书记始终关心民营企业和民营经济，始终把民营企业和民营企业家当作自己人，团结带领全党全国促进民营经济发展壮大。

一场场面对面的沟通交流，架起政府部门与民营企业的“连心桥”。

4月8日、5月14日，国家发展改革委召开两次座谈会，听取民营企业对当前经济形势、应对美加征关税的举措以及稳外贸、稳就业的意见建议；4月9日，工业和信息化部举行第九次中小企业圆桌会议，邀请10家民营专精特新“小巨人”企业讲困难、提建议；4月18日，商务部召开推进会，部署内外贸一体化、外贸优品中华行……面对美国政府滥施关税，有关部门第一时间与民营企业坐到一起，问需求、解难题、强信心。

“党和国家在民营企业遇到困难的时候给予支持、遇到困惑的时候给予指导，就是希望民营企业放心大胆发展。”

国家发展改革委牵头建立国家、省、市、县多层级与民营企业常态化沟通交流和问题解决机制；山东制定政商交往负面清单和清廉民企建设指导清单；海南上线涉企活动统筹监测系统、要求部门入企调研须预约；上海虹桥临空经济园区为每一家企业配置专管员、提供全周期服务……各地区各部门积极作为，全面构建亲清政商关系，让民企发展更安心更舒心。

一项项实打实的政策举措，为民营经济破壁垒、疏堵点、强保障。

清单，越缩越短。2018年全面实施市场准入负面清单制度以来，我国先后4次调整清单，放宽交通、能源、养老、医疗、金融等领域准入限制。前不久，《市场准入负面清单（2025年版）》发布，事项数量较2018年版缩减约30%，将助推民营企业进入更多领域、实现更大发展。

市场，越放越活。高铁领域，继杭绍台铁路开创先河之后，第二条民资控股建设的高速铁路杭温高铁成功投运；核电领域，2020年以来已有吉利、万向等民企通过参股方式参与项目，2024年8月核准的5个核电项目民间资本参股比例达到10%，目前有的核电项目民间资本参股比例达到20%……关系国民经济命脉的重大项目中，正出现越来越多民营企业身影。

新时代以来，我国持续深化改革、强化法治，接连出台实施一系列鼓励、引导、支持民营经济发展的政策措施。完善产权保护制度、依法保护产权，全面落实中小企业促进法、优化营商环境条例，修改反垄断法，推进民营经济领域纠纷多元化解机制建设……改革纵深推进，为民营企业创造了更加稳定、公平、透明、可预期的发展环境。

实践发展永无止境，解放思想永无止境，改革开放也永无止境。

进一步深化改革，要坚持改革和法治相统一，以改革之力完善法治。党的二十届三中全会《决定》明确提出，“制定民营经济促进法”。经过研究、深入论证、数易其稿并履行相应的立法程序，民营经济促进法顺利出台实施。由此，改革开放后特别是党的十八大以来党和国家关于民营经济发展的基本方针政策和实践中的有效做法，转化为法律制度，将持续以法治的稳定性增强发展的确定性。

固根本，稳预期，利长远。实践充分证明，促进民营经济发展壮大是长久之策，不是权宜之计。广大民营企业和民营企业家完全可以放开手脚，轻装上阵，专心致志谋发展。

新时代新征程民营经济发展前景广阔、大有可为

出台实施民营经济促进法，必将为广大民营企业和民营企业家注入更为坚实的信心与底气。

外部环境更趋复杂严峻，国内经济回升向好基础还不稳固，民营经济难免面临一些困难和挑战。同时要看到，这些困难和挑战是局部的而不是整体的，是暂时的而不是长期的，是能够克服的而不是无解的。

信心与底气，来自坚实的法治保障、良好的发展环境。

9章，78条，从市场准入、要素支持、规范经营、服务保障、权益保护等方面作出法律规范，在公平参与市场竞争上保障“非禁即入”，在平等使用生产要素上做到“一视同仁”，在同等受到法律保护方面强调“不得侵犯”，在推动高质量发展方面鼓励民营企业在推动科技创新、培育新质生产力中积极发挥作用……一部民营经济促进法，直指难点痛点，回应企业期待，令广大民营企业家真切感慨“很多条文立到了心坎上”。

法治是最好的营商环境。国家发展改革委表示将持续加力破除市场准入、公平竞争障碍，解决拖欠账款问题；司法部将深入开展规范涉企执法专项行动；金融监管总局将引导督促金融机构加大对民营企业支持力度……扎扎实实落实促进民营经济发展的政策措施，把法律制度持续转化为生动实践，社会主义市场经济体制、中国特色社会主义法治体系必将不断健全和完善，从而持续提振广大民营企业的发展信心。

信心与底气，来自中国经济高质量发展的确定性。

“出口转内销，空间很广阔。”山东临沂兴业陶瓷有限公司的一批餐具在国内电商平台上线后，仅6小时销量就突破4万件，这让以前从未涉足国内电商的企业负责人王昌兴信心倍增，“业绩远超预期，接下来将上线更多符合国潮审美的陶瓷产品。”

今天的中国，拥有超大规模市场、完备产业体系、丰富人力人才资源等诸多优势条件，经济长期向好的基本趋势没有改变也不会改变。需求升级、结构优化、动能转换的广阔增量空间，给机制灵活、创新意识强、能够快速适应市场变化的广大民营企业带来很多新的机遇、提供更大发展空间。抓住机遇、乘势而上，民营经济必将不断站上新的台阶。

信心与底气，还来自中国民营企业坚韧而强大的发展内生动力。

儿童安全座椅和婴儿车产品远销90多个国家和地区，在全球主要国家平均市场占有率超过1/3……尽管输美产品一度暂缓，但“底牌”充足的好孩子集团董事长宋郑还依然从容淡定：“越是有危机，越要开发新产品。一年几百项专利，领先全球同行，难道还怕压力？”

中国经济的宏大叙事中，总是闪耀着一家家民营企业栉风沐雨、创造奇迹的动人情节：新希望集团，创办43年，先后顶住猪周期、国际金融危机等影响，成长为全球农牧与食品产业龙头企业；宁波臻至模具，克服疫情影响，奋战15天，拿下原本由国外厂商负责的模具订单；广州明珞装备，缺钱也要搞技术攻关，跻身顶级车企供应链，彰显“中小企业能办大事”的劲头……

“中国的民营企业、中小微企业，有活力、有灵性，有一股子精神”。这是民营经济的内在气质，是跨越时空的精神传承，也是通向未来的成功密码。

“新时代新征程民营经济发展前景广阔、大有可为，广大民营企业和民营企业家大显身手正当其时。”

民营经济促进法的出台实施，充分彰显了党和国家促进民营经济发展壮大的鲜明立场和坚定决心。保持发展定力、增强发展信心，保持爱拼会赢的精气神，民营经济必将走向更加广阔的舞台。

《 人民日报 》（ 2025年05月21日 02 版）

(责编：岳弘彬、牛镛)

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