金融支持实体经济力度加大

本报北京5月20日电 （记者吴秋余）中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心20日公布新一期贷款市场报价利率（LPR），1年期和5年期以上LPR均同步下降10个基点，分别降至3.0%和3.5%。同日，主要银行优化存款挂牌利率，活期存款利率下降0.05个百分点，定期存款利率下降0.15—0.25个百分点。

作为贷款利率定价的主要参考基准，LPR下降传递出稳增长、促发展的政策信号，持续推动社会综合融资成本下降，有利于稳定市场预期，激发信贷需求，促进企业投资，有利于加大金融支持实体经济力度。“LPR下降，将进一步激发信贷需求，释放企业投资和居民消费潜力。”上海金融与发展实验室副主任董希淼说。

5年期以上LPR下降有利于减轻房贷借款人利息负担，促进消费。以房贷利率为例，按100万元商贷、30年等额本息还款方式粗略估算，5年期以上LPR下降10个基点，可为借款人减少每月利息支出50多元，节省利息总额近2万元。

3月，全国平均新发放房贷利率为3.13%，同比下降0.56个百分点，处于历史低位。“今年以来，5年期以上LPR下降，叠加住房公积金贷款利率下降0.25个百分点，存量房贷借款人利息负担进一步减轻，有利于增强消费能力，支持扩大内需。”中国邮政储蓄银行研究员娄飞鹏认为。

5月20日当天，LPR和大型商业银行存款挂牌利率同步下降，体现出存款利率市场化调整机制作用有效发挥，商业银行市场化定价的能力进一步增强。

“此次存款利率下降主要是银行基于市场利率走势、存款供求关系等因素的综合考虑，是进一步提高金融服务实体经济能力和可持续性的重要举措。”中国民生银行首席经济学家温彬认为，负债成本的下降是银行降低贷款利率的基础，适度下调存款利率，有利于为降低社会综合融资成本，支持我国经济回升向好争取更大空间。

《 人民日报 》（ 2025年05月21日 02 版）

(责编：岳弘彬、牛镛)

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