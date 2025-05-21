中央收入、税收收入4月实现正增长
重点领域支出得到较好保障
2025年05月21日05:35 | 来源：人民网－人民日报
小字号
本报北京5月20日电 （记者曲哲涵）财政部数据显示：1—4月，全国财政收入降幅比一季度收窄，中央收入、税收收入4月份实现正增长；财政支出保持强度，支出进度加快。
1—4月，全国一般公共预算收入80616亿元，同比下降0.4%，降幅比一季度收窄0.7个百分点，财政收入累计降幅继续收窄；全国一般公共预算支出93581亿元，同比增长4.6%，完成预算的31.5%，支出进度为2020年以来同期最快。
分中央和地方看，1—4月，中央一般公共预算收入下降3.8%，降幅比一季度收窄1.9个百分点，其中4月份增长1.6%，为今年以来首次实现正增长；1—4月，地方收入增长2.2%，增幅与一季度持平。
1—4月，全国税收收入65556亿元，同比下降2.1%，降幅比一季度收窄1.4个百分点，其中4月份同比增长1.9%，增速由负转正。1—4月，铁路船舶航空航天设备制造业、计算机通信设备制造业税收收入分别增长33.2%、6.8%。信息传输软件和信息技术服务业税收收入增长12.2%，科学研究和技术服务业税收收入增长12.7%。
重点领域支出得到较好保障。1—4月，社会保障和就业支出、教育支出、卫生健康支出分别同比增长8.5%、7.4%、3.9%。地方政府专项债券、超长期特别国债发行使用加快，1—4月，全国政府性基金预算支出26136亿元，同比增长17.7%。
《 人民日报 》（ 2025年05月21日 02 版）
(责编：岳弘彬、牛镛)
关注公众号：人民网财经
分享让更多人看到
推荐阅读
- 水利部针对湖北、四川两省启动干旱防御Ⅳ级应急响应
- 人民网北京5月20日电 （欧阳易佳）记者从水利部获悉，受近期降雨、来水持续偏少影响，湖北、四川部分地区出现旱情，预计可能持续或进一步发展。 5月19日，水利部召开会商会，分析研判汛旱情形势，针对湖北、四川两省启动干旱防御Ⅳ级应急响应，并发出通知，要求两省水利部门和长江水利委员会密切监测雨情、水情、旱情，加强预测预报和会商研判，滚动开展供需水形势分析，精准范围、精准对象、精准时段、精准措施，制定完善抗旱保供水预案；科学精细实施江河湖泊应急水量调度和水库及引、调、提等水工程抗旱调度，提供稳定水源保障；开展农村供水安全动态监测和风险排查，因地制宜采取延伸管网、建设抗旱应急水源工程、拉水送水等措施，确保城乡居民饮水安全，保障规模化养殖和大牲畜用水安全；强化灌区运行管理，合理制定用水计划，精细调度灌溉水源，全力保障农作物时令用水需求。…
- 评论
- 关注
推荐阅读
打开客户端体验更多服务 打开