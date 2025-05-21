重点领域支出得到较好保障

本报北京5月20日电 （记者曲哲涵）财政部数据显示：1—4月，全国财政收入降幅比一季度收窄，中央收入、税收收入4月份实现正增长；财政支出保持强度，支出进度加快。

1—4月，全国一般公共预算收入80616亿元，同比下降0.4%，降幅比一季度收窄0.7个百分点，财政收入累计降幅继续收窄；全国一般公共预算支出93581亿元，同比增长4.6%，完成预算的31.5%，支出进度为2020年以来同期最快。

分中央和地方看，1—4月，中央一般公共预算收入下降3.8%，降幅比一季度收窄1.9个百分点，其中4月份增长1.6%，为今年以来首次实现正增长；1—4月，地方收入增长2.2%，增幅与一季度持平。

1—4月，全国税收收入65556亿元，同比下降2.1%，降幅比一季度收窄1.4个百分点，其中4月份同比增长1.9%，增速由负转正。1—4月，铁路船舶航空航天设备制造业、计算机通信设备制造业税收收入分别增长33.2%、6.8%。信息传输软件和信息技术服务业税收收入增长12.2%，科学研究和技术服务业税收收入增长12.7%。

重点领域支出得到较好保障。1—4月，社会保障和就业支出、教育支出、卫生健康支出分别同比增长8.5%、7.4%、3.9%。地方政府专项债券、超长期特别国债发行使用加快，1—4月，全国政府性基金预算支出26136亿元，同比增长17.7%。

《 人民日报 》（ 2025年05月21日 02 版）

(责编：岳弘彬、牛镛)

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