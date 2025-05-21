李俊杰

从攻克北斗系统关键技术，到推动北斗系统全球组网，再到参与北斗相关产业链建设，刘经南将几十年的光阴奉献给国产卫星导航事业。进入耄耋之年的他，依然没有停止脚步，正向着与北斗加速融合的新业态进发，不断探索新的可能。

脚步不停背后，是对技术创新的执着探索。从极端温度到极致精度，刘经南持续开展科研工作，让中国的卫星导航技术走进更多新领域、新前沿。

脚步不停背后，也是对市场需求的前瞻把握。从技术创新到产品创新，刘经南不断推进成果转化，助力中国的卫星导航服务来到更多人身边、更多场景中。

期待在许许多多像刘经南这样的科学家推动下，未来我国卫星导航事业在全球舞台上绽放更加耀眼的光彩，为国家的发展、人民的生活带来新的惊喜与可能。

《 人民日报 》（ 2025年05月21日 06 版）

(责编：岳弘彬、牛镛)

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