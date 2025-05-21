昌九高铁隆兴大桥西支主桥建设现场。

工人们进行焊接作业。

本报南昌5月20日电 日前，随着最后一段焊缝焊接完成，由昌九城际铁路股份有限公司建设、铁四院设计、中铁大桥局集团承建的昌九高铁控制性工程隆兴大桥（南昌扬子洲赣江公铁大桥）单孔320米跨度西支主桥顺利合龙。

昌九高铁隆兴大桥位于江西南昌市境内，全长19公里，由北向南跨越赣江西支、中支和南支三条支流，是一座集高速铁路、城市快速路、城市主干道三种交通方式于一体的大跨度公铁合建桥梁。昌九高铁是国家中长期铁路网规划“八纵八横”中高铁主通道京港通道的重要组成部分，建成通车后，将进一步完善我国高速铁路网布局，加强长江中游城市群、环鄱阳湖城市群与周边城市群的互联互通，提升区域交通基础设施水平。

朱 磊 冷文勇摄影报道

《 人民日报 》（ 2025年05月21日 06 版）

(责编：岳弘彬、牛镛)

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