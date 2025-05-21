去年统筹安排资金超四亿元

本报记者 叶传增

“真金白银，来得及时！”100万元财政奖补资金一到账，翟争军就迅速把这笔钱投入到研发中。

翟争军是云南昆明市一家电缆集团有限公司董事长，正带着公司转型升级，研发新能源电缆、高等级阻燃电缆等新产品。去年，这家企业获得了国家和云南省财政奖补。昆明市也配套奖补100万元，用于支持企业重大技术装备引进和关键技术研发，大大缓解了企业的资金压力。

2023年，中国人民银行等八部门联合印发《关于强化金融支持举措 助力民营经济发展壮大的通知》，提出“强化财政奖补和保险保障”。为加快培育发展新质生产力，昆明市出台专精特新“小巨人”奖补、企业升规奖补等政策，在首台（套）重大技术装备研发应用、优质中小企业贷款贴息、企业数字化转型等方面对民营企业给予支持。昆明市工业和信息化局中小企业处处长崔玲艳介绍，去年昆明市共统筹安排支持民营经济和中小企业发展资金4.08亿元，同比增长66.1%。

去年10月，由昆明市工信局和财政局补助建设的数字化营销系统成功上线。昆明雪兰牛奶有限责任公司在销售终端有了一双“千里眼”。“以前，商超的冰柜是否缺货，需要业务员现场查看。”公司数字化项目负责人谭玉笛介绍，“新系统上线后，公司后台可以实时监测，还能第一时间联系业务员补货。”

作为全国第一批中小企业数字化转型试点城市，昆明市出台系列文件，支持中小企业数字化转型。“专项补助，让我们数字化改造的进程加快了。”谭玉笛说，新系统上线后，公司的低温牛奶销售量实现明显增长，“效益提升了，很有获得感。”

除了财政奖补，昆明市还给予民营企业税收减免支持。昆明市铂锐金属材料有限公司，是一家以贵金属新材料研发创新为主的高新技术企业。企业负责人周天月介绍，去年企业享受研发费用加计扣除政策后，累计减免税收约150万元。

今年，昆明市将持续聚焦产业发展重点领域，加强各类财政资金统筹，落实各项政策措施，促进民营经济和中小企业高质量发展。

《 人民日报 》（ 2025年05月21日 07 版）

(责编：岳弘彬、牛镛)

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