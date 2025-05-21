本报北京5月20日电 （记者刘诗瑶）北京时间5月20日19时50分，我国在文昌航天发射场使用长征七号改运载火箭，成功将中星3B卫星发射升空，卫星顺利进入预定轨道，发射任务获得圆满成功。该卫星主要用于为用户提供话音、数据、广播电视传输业务。

此次任务是长征系列运载火箭的第577次飞行。

《 人民日报 》（ 2025年05月21日 07 版）

(责编：岳弘彬、牛镛)

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