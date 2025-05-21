本报广州5月20日电 （记者贺林平）5月20日，广东省首个荔枝文化主题服务区柏桥服务区，在包茂高速茂名高州段开通运营，结合“中国荔乡”广东茂名的荔枝特色产业和历史文化底蕴，打造交通加农商文旅融合发展的开放式特色区域。

服务区内，除商业服务、餐饮、荔枝等特色农产品交易集市等业态外，开设在服务区西区二楼的茂名柏桥非物质文化遗产展示馆吸引众多游客。这是广东首个建在高速公路服务区内、以非遗文化保护与创新为核心的展示馆，总面积约1500平方米，展陈实物300多件，囊括了3项国家级非遗和多项省、市、县级非遗，成为展示茂名历史文化和非遗民俗的窗口。

包茂高速柏桥服务区位于“中国荔乡”茂名核心区，出收费站300米左右就可以到达荔枝公园，500米就能到达中国荔枝博览馆，是展示特色文化、特色产品、特色美食的窗口。

《 人民日报 》（ 2025年05月21日 07 版）

(责编：岳弘彬、牛镛)

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