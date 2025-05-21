国家发展改革委解读当前经济热点——
多数稳就业稳经济举措将在六月底前落地
“近期，国家发展改革委深入贯彻落实4月25日中央政治局会议精神，在加快落实既定政策的基础上，会同有关部门加快推出稳就业稳经济推动高质量发展的若干举措。目前，各有关部门正抓紧落实，大部分政策举措将按计划在6月底前落地。我们还将坚持常态化、敞口式开展政策预研储备，不断完善政策工具箱，确保必要时能及时出台实施。”5月20日，在国家发展改革委举行的新闻发布会上，国家发展改革委政策研究室副主任、新闻发言人李超解读了当前经济热点，并就“两重”建设、综合整治“内卷式”竞争等问题回答了记者提问。
“两重”建设进展如何？
2025年已安排近5000亿元支持一批重大项目建设
“2024年以来，国家发展改革委会同有关部门，坚持自上而下、注重软硬结合，加快推进‘两重’建设重点任务落实。”李超介绍了“两重”建设的最新进展。
“硬投资”，即项目建设方面，2024年共安排超长期特别国债7000亿元，2025年已安排近5000亿元，支持沿长江交通基础设施、农业转移人口市民化、高标准农田建设、城市地下管网、“三北”工程等一批重大项目建设。
“软建设”，即制度建设方面，通过编规划、出政策、创新体制机制等方式，促进形成项目建设实施和运营维护的长效机制，提高投入效率。比如，健全高标准农田、管网、医院等基础设施的投入、使用、运营、管护机制，保障这些设施持续健康运行。
“一大批‘两重’项目开工投产，将在稳定经济运行、优化产业结构、保障国家安全、增进民生福祉等方面发挥关键作用。”李超说。
比如，支持人口集中流入重点城市完善教育、医疗等公共服务设施，将为城镇外来务工人员在常住地享受基本公共服务提供坚实保障。
又如，推动建设改造燃气、供排水、供热等城市地下管网超14万公里，建立健全城市地下管网运行维护管理机制，将有效提升城市地下管网系统安全韧性能力。
再如，累计建成高标准农田超过10亿亩，建成各类田间小型灌排渠道超过1000万公里、小型农田水利设施超过2700万处，可有力夯实粮食安全根基。
还有，完善“三北”工程建设、管护、巩固提升等政策支持体系，探索光伏治沙等市场化、多元化的建设实施机制，支持实施沙化土地综合治理、造林种草以及退化林修复、草原改良等近4000万亩。
李超表示，国家发展改革委将联合有关行业主管部门，突出“两重”项目的战略性、前瞻性、全局性，力争6月底前下达完毕今年全部“两重”建设项目清单，高标准抓好组织实施。
综合整治“内卷式”竞争开展了哪些工作？
加快产业转型升级，加力破除地方保护和市场分割
综合整治“内卷式”竞争，被写入今年《政府工作报告》。“当前，中国经济正处在新旧动能转换期，新产业新业态新模式竞相涌现，传统产业加快转型升级。在这个过程中，确实有一些行业出现结构性问题，有的盲目跟风投资，有的跟不上技术更新迭代节奏。一些企业陷入‘内卷式’竞争，有的以低价、超低价，甚至低于成本的价格进行销售，有的制假售假、以次充好。”李超认为，这些行为突破了市场竞争的边界和底线，扭曲了市场机制，扰乱了公平竞争秩序。
李超告诉记者，为综合整治“内卷式”竞争，国家发展改革委已会同有关方面对症下药，化解重点产业结构性矛盾，促进产业健康发展和提质升级。
一是坚持创新引领，加快产业转型升级。强化企业科技创新主体地位，支持企业通过科技创新提高产品质量和核心竞争力，增加高端产能、优质供给，不断开拓多元化市场。
二是加强地方约束，加力破除地方保护和市场分割。今年1月，《全国统一大市场建设指引（试行）》印发，要求各地区不得突破国家规定的红线底线，违规实施财政、税费、价格、土地、资源环境等方面的招商引资优惠政策，并针对地方保护和市场分割屡禁不止、花样翻新等情况，集中力量开展攻坚整治。
三是优化产业布局，遏制落后产能无序扩张。发挥质量、标准支撑作用，以市场化方式促进兼并重组，加快淘汰炼油、钢铁等行业低效落后产能；科学论证煤化工、氧化铝等行业新增产能项目，防止盲目新建；加强行业自律，引导新能源汽车、光伏企业注重技术研发。
四是强化市场监管，净化市场竞争生态。重拳整治劣质低价等市场乱象，依法查处不正当竞争和价格违法行为，坚决打击侵权假冒、制假售假行为，加大质量监督检查力度，共同维护公平竞争、优胜劣汰的市场秩序。
如何采取措施稳定外资信心？
修订扩大《外商鼓励投资产业目录》，制定鼓励外资企业境内再投资政策
受美国滥施关税措施等影响，全球跨境投资的不确定性显著上升，给不少跨国企业投资决策造成影响。如何采取措施稳定外资信心？“国家发展改革委将按照党中央、国务院决策部署，更大力度吸引和利用外资，继续为跨国公司在华投资发展创造良好条件。”李超从几方面介绍了相关举措。
修订扩大《外商鼓励投资产业目录》。目前，该目录修订已完成对社会公开征求意见，正根据反馈意见修改完善。高端制造业、数字经济等领域，都将在新版目录中得到体现。
制定鼓励外资企业境内再投资政策。从强化要素保障、优化金融支持、提升再投资便利度、做好再投资项目全流程服务保障等方面，支持外资企业开展再投资。
推动标志性重大外资项目加快落地。为更好服务外资企业，国家发展改革委成立了重大外资项目工作专班，累计服务8批66个重大外资项目，完成投资额970亿美元，其中33个项目实现全面或部分投产。工作专班将继续发挥作用，在规划、用地、用海、环评、能耗等方面开辟绿色通道，加快推动项目落地实施。
持续开展服务外资企业专项行动。国家发展改革委建立了重点外资企业“一对一”走访工作机制，跟踪企业在华投资经营动态，加强服务保障，支持外资企业依法平等适用各项支持、优惠政策，高标准落实外资企业国民待遇。
“稳定、透明、可预期的宏观政策环境，是企业提升投资经营效益的重要前提。中国将一直欢迎外资企业投资兴业，也呼吁有关国家尽快回到多边主义、自由贸易的正确轨道上来，共同为世界经济发展注入确定性。”李超表示。
记者还从会上了解到，今年以来，国家发展改革委推动“十四五”规划102项重大工程取得新进展。截至目前，102项重大工程所涉及的5000多个具体项目，已完成规划目标任务的99%。
（张玲参与采写）
《 人民日报 》（ 2025年05月21日 10 版）
分享让更多人看到
推荐阅读
- 水利部针对湖北、四川两省启动干旱防御Ⅳ级应急响应
- 人民网北京5月20日电 （欧阳易佳）记者从水利部获悉，受近期降雨、来水持续偏少影响，湖北、四川部分地区出现旱情，预计可能持续或进一步发展。 5月19日，水利部召开会商会，分析研判汛旱情形势，针对湖北、四川两省启动干旱防御Ⅳ级应急响应，并发出通知，要求两省水利部门和长江水利委员会密切监测雨情、水情、旱情，加强预测预报和会商研判，滚动开展供需水形势分析，精准范围、精准对象、精准时段、精准措施，制定完善抗旱保供水预案；科学精细实施江河湖泊应急水量调度和水库及引、调、提等水工程抗旱调度，提供稳定水源保障；开展农村供水安全动态监测和风险排查，因地制宜采取延伸管网、建设抗旱应急水源工程、拉水送水等措施，确保城乡居民饮水安全，保障规模化养殖和大牲畜用水安全；强化灌区运行管理，合理制定用水计划，精细调度灌溉水源，全力保障农作物时令用水需求。…
- 评论
- 关注