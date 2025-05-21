国家发展改革委解读当前经济热点——

本报记者 刘志强

“近期，国家发展改革委深入贯彻落实4月25日中央政治局会议精神，在加快落实既定政策的基础上，会同有关部门加快推出稳就业稳经济推动高质量发展的若干举措。目前，各有关部门正抓紧落实，大部分政策举措将按计划在6月底前落地。我们还将坚持常态化、敞口式开展政策预研储备，不断完善政策工具箱，确保必要时能及时出台实施。”5月20日，在国家发展改革委举行的新闻发布会上，国家发展改革委政策研究室副主任、新闻发言人李超解读了当前经济热点，并就“两重”建设、综合整治“内卷式”竞争等问题回答了记者提问。

“两重”建设进展如何？

2025年已安排近5000亿元支持一批重大项目建设

“2024年以来，国家发展改革委会同有关部门，坚持自上而下、注重软硬结合，加快推进‘两重’建设重点任务落实。”李超介绍了“两重”建设的最新进展。

“硬投资”，即项目建设方面，2024年共安排超长期特别国债7000亿元，2025年已安排近5000亿元，支持沿长江交通基础设施、农业转移人口市民化、高标准农田建设、城市地下管网、“三北”工程等一批重大项目建设。

“软建设”，即制度建设方面，通过编规划、出政策、创新体制机制等方式，促进形成项目建设实施和运营维护的长效机制，提高投入效率。比如，健全高标准农田、管网、医院等基础设施的投入、使用、运营、管护机制，保障这些设施持续健康运行。

“一大批‘两重’项目开工投产，将在稳定经济运行、优化产业结构、保障国家安全、增进民生福祉等方面发挥关键作用。”李超说。

比如，支持人口集中流入重点城市完善教育、医疗等公共服务设施，将为城镇外来务工人员在常住地享受基本公共服务提供坚实保障。

又如，推动建设改造燃气、供排水、供热等城市地下管网超14万公里，建立健全城市地下管网运行维护管理机制，将有效提升城市地下管网系统安全韧性能力。

再如，累计建成高标准农田超过10亿亩，建成各类田间小型灌排渠道超过1000万公里、小型农田水利设施超过2700万处，可有力夯实粮食安全根基。

还有，完善“三北”工程建设、管护、巩固提升等政策支持体系，探索光伏治沙等市场化、多元化的建设实施机制，支持实施沙化土地综合治理、造林种草以及退化林修复、草原改良等近4000万亩。

李超表示，国家发展改革委将联合有关行业主管部门，突出“两重”项目的战略性、前瞻性、全局性，力争6月底前下达完毕今年全部“两重”建设项目清单，高标准抓好组织实施。

综合整治“内卷式”竞争开展了哪些工作？

加快产业转型升级，加力破除地方保护和市场分割

综合整治“内卷式”竞争，被写入今年《政府工作报告》。“当前，中国经济正处在新旧动能转换期，新产业新业态新模式竞相涌现，传统产业加快转型升级。在这个过程中，确实有一些行业出现结构性问题，有的盲目跟风投资，有的跟不上技术更新迭代节奏。一些企业陷入‘内卷式’竞争，有的以低价、超低价，甚至低于成本的价格进行销售，有的制假售假、以次充好。”李超认为，这些行为突破了市场竞争的边界和底线，扭曲了市场机制，扰乱了公平竞争秩序。

李超告诉记者，为综合整治“内卷式”竞争，国家发展改革委已会同有关方面对症下药，化解重点产业结构性矛盾，促进产业健康发展和提质升级。

一是坚持创新引领，加快产业转型升级。强化企业科技创新主体地位，支持企业通过科技创新提高产品质量和核心竞争力，增加高端产能、优质供给，不断开拓多元化市场。

二是加强地方约束，加力破除地方保护和市场分割。今年1月，《全国统一大市场建设指引（试行）》印发，要求各地区不得突破国家规定的红线底线，违规实施财政、税费、价格、土地、资源环境等方面的招商引资优惠政策，并针对地方保护和市场分割屡禁不止、花样翻新等情况，集中力量开展攻坚整治。

三是优化产业布局，遏制落后产能无序扩张。发挥质量、标准支撑作用，以市场化方式促进兼并重组，加快淘汰炼油、钢铁等行业低效落后产能；科学论证煤化工、氧化铝等行业新增产能项目，防止盲目新建；加强行业自律，引导新能源汽车、光伏企业注重技术研发。

四是强化市场监管，净化市场竞争生态。重拳整治劣质低价等市场乱象，依法查处不正当竞争和价格违法行为，坚决打击侵权假冒、制假售假行为，加大质量监督检查力度，共同维护公平竞争、优胜劣汰的市场秩序。

如何采取措施稳定外资信心？

修订扩大《外商鼓励投资产业目录》，制定鼓励外资企业境内再投资政策

受美国滥施关税措施等影响，全球跨境投资的不确定性显著上升，给不少跨国企业投资决策造成影响。如何采取措施稳定外资信心？“国家发展改革委将按照党中央、国务院决策部署，更大力度吸引和利用外资，继续为跨国公司在华投资发展创造良好条件。”李超从几方面介绍了相关举措。

修订扩大《外商鼓励投资产业目录》。目前，该目录修订已完成对社会公开征求意见，正根据反馈意见修改完善。高端制造业、数字经济等领域，都将在新版目录中得到体现。

制定鼓励外资企业境内再投资政策。从强化要素保障、优化金融支持、提升再投资便利度、做好再投资项目全流程服务保障等方面，支持外资企业开展再投资。

推动标志性重大外资项目加快落地。为更好服务外资企业，国家发展改革委成立了重大外资项目工作专班，累计服务8批66个重大外资项目，完成投资额970亿美元，其中33个项目实现全面或部分投产。工作专班将继续发挥作用，在规划、用地、用海、环评、能耗等方面开辟绿色通道，加快推动项目落地实施。

持续开展服务外资企业专项行动。国家发展改革委建立了重点外资企业“一对一”走访工作机制，跟踪企业在华投资经营动态，加强服务保障，支持外资企业依法平等适用各项支持、优惠政策，高标准落实外资企业国民待遇。

“稳定、透明、可预期的宏观政策环境，是企业提升投资经营效益的重要前提。中国将一直欢迎外资企业投资兴业，也呼吁有关国家尽快回到多边主义、自由贸易的正确轨道上来，共同为世界经济发展注入确定性。”李超表示。

记者还从会上了解到，今年以来，国家发展改革委推动“十四五”规划102项重大工程取得新进展。截至目前，102项重大工程所涉及的5000多个具体项目，已完成规划目标任务的99%。

（张玲参与采写）

《 人民日报 》（ 2025年05月21日 10 版）

(责编：岳弘彬、牛镛)

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