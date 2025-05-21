专家共话外贸企业出口转内销——

本报记者 罗珊珊 吕钟正

当前，国际形势变乱交织，单边主义、保护主义逆流涌动，对国际经贸秩序造成严重冲击。我国外贸企业出口承压，出口转内销成为不少企业解决当前困难的重要选择。促进出口转内销的重要意义体现在哪些方面？企业在出口转内销过程中有哪些堵点、难点？各方如何综合发力助企业“两条腿”走路？记者连线专家学者进行探讨。

——编 者

对话嘉宾：

桑百川 对外经济贸易大学中国开放经济理论研究院院长

董 超 商务部研究院流通与消费研究所所长

郭迎锋 中国国际经济交流中心副研究员

出口转内销举措的重要意义体现在哪些方面？

郭迎锋：推动内外贸一体化发展，是我国构建新发展格局的战略选择。通过激活内需、升级产业、搭建内外循环的“连接器”，内外贸一体化发展正在提升中国经济的内生动力与全球竞争力。未来，随着市场一体化发展、制度衔接和产业融合，“内外兼修”将成为我国高质量发展的一个显著特征。

出口转内销是我国外贸企业抵御外部冲击的关键手段，我国超大规模市场的战略纵深为外贸企业的出口转内销提供了有效的转型缓冲。例如，我国电商平台正利用大数据、人工智能等技术手段，帮助入驻外贸企业开拓国内市场，通过“数字桥梁”重塑产品价值链。

出口转内销并非简单的市场转移，而是通过产业链、价值链、消费链“三链协同”，实现内外贸深度融合。例如，浙江义乌创新“市场采购+跨境电商+海外仓”模式，将国内渠道与跨境供应链耦合，带动中小微企业内外贸一体化运营。这种双向赋能不仅增强了产业链韧性，更通过技术溢出提升了价值链地位，最终实现以国内大循环吸引全球资源要素，以国际循环提升国内大循环效率和水平的目标。

董超：当前我国企业出口环境复杂严峻，出口转内销成为应对当前国际经贸形势、缓解外贸企业压力的重要措施。

外贸企业长期对接国际标准，通过内外贸一体化，在弥合同类产品国内外差异的同时，有助于推动形成“国内生产—国际需求”和“国际技术—国内应用”的双向流动格局。同时，也能倒逼国内产业链提质增效，形成“国际标准—国内消费—产业升级”的良性循环，推动外贸企业从代工向品牌化转型，助力中国从“制造大国”迈向“品牌强国”，通过“质优”进一步释放内需潜力。

当前，为应对全球贸易环境不确定性，从中央到地方正在为出口转内销提供政策与制度保障。例如，市场监管总局和商务部推动“同线同标同质”认证，鼓励企业内外销标准统一。这些举措不仅帮助企业应对短期挑战，更通过构建“政策引导—平台赋能—企业创新”的协同机制，夯实内外贸一体化发展的基础，助力我国经济平稳健康发展。

促进出口转内销过程中有哪些堵点和难点？

董超：在全球贸易格局深度调整、外部环境不确定性增加的背景下，中国以“外贸优品中华行”活动为突破口，加快推动内外贸一体化发展，助力外贸企业开拓国内市场。一些外贸优品以过硬品质逐步成为国货潮品，但推进过程中仍需破解多重挑战。

存在国内外标准认证障碍。出口产品技术标准、质量标准、检验检疫、认证认可等与国内要求不一致，成为外贸企业开拓国内市场的难点之一。例如，家电产品需重新取得国内3C产品认证，纺织品认证流程复杂导致上架延迟……尽管市场监管总局已推动标准认证等衔接，但全面打通仍需时间。

开拓国内市场成本高企。出口转内销涉及供应链重塑、价格体系重构等多个环节，导致外贸企业市场开拓成本偏高。内销面临账期长、回款慢等问题，尤其是中小外贸企业叠加融资门槛高、扶持政策覆盖不足等问题，资金压力较大；内销渠道建立周期长，入驻商超、平台、展会等进场费用较高。

桑百川：出口转内销需要解决能不能内销、由谁内销、内销给谁、如何化解内销资金压力等问题。这既需要外贸企业自身努力，也离不开政策、平台、零售商、社会等多方协同助力。

外贸企业拥有海外营销渠道，但缺少内销渠道，需要建立国内营销体系，确立面向国内消费者的营销方式。部分长期依赖海外订单的外贸企业，缺乏国内营销网络和品牌运营经验。部分企业反映，虽然出口产品品质过硬，但因国内外设计规范、定价机制差异等，内销难度较大；许多外贸产品在国内品牌知名度低或尚未建立国内品牌体系，可能陷入“低价内卷”，导致利润空间压缩。

此外，外贸企业在资质获取、渠道开拓、客户培育等各环节都需要成本投入。一些外贸企业因海外订单减少导致库存积压、现金周转困难，无力开拓国内市场。

助力外贸企业“两条腿”走路，各方该如何发力？

桑百川：出口转内销时，产品需要符合国内市场标准，取得国内认证。为让外贸企业便捷顺畅地获得内销资质，需要相关部门提高出口产品国际标准和认证的国内转化率，促进相关规则制度的衔接融合，简化认证流程，缩短认证周期，帮助外贸企业产品尽快取得国内市场准入资格。

需要发挥政府部门内销综合服务平台的功能，组织商超、电商平台与外贸企业产销对接等，搭建内销渠道。同时，要发挥电商平台优势，建立内销绿色通道，依托订单直采、外贸专区、流量支持等举措，实现出口转内销的供需快速对接。

出口转内销，也意味着国内市场供给规模扩大，生产者的竞争加剧。为避免由此导致国内供给过剩，应当综合施策，全面扩大内需，提高居民可支配收入水平，改善公众预期，畅通国内供需循环。

相关部门要提供金融财政支持，如鼓励银行提供内销专项贷款、保险公司对外贸企业提供多元化保险服务、用好外贸发展专项资金、对出口转内销提供专项补贴等，降低内销成本，帮助企业渡过“资金关”。

郭迎锋：要立足优势协同发力，破解内外贸一体化发展的堵点卡点。

推动标准衔接与生态共建。看短期，可以允许未达到我国强制性标准要求的出口产品以自我声明方式内销，拓展“同线同标同质”产品范围。看长期，应加强在技术标准、质量标准、检验检疫、认证认可等方面的内外衔接和生态共建。

提高政府政策支持精准度。加大政府在市场渠道、国内消费、财政金融、服务保障等方面支持力度，落实好增财政投入、信贷规模、保险覆盖和减房租、展位费、流量费的“三增三减”政策，全面降低开拓国内市场成本。

加大全渠道多维支持力度。电商平台、零售企业等应当积极总结经验，在对接国内市场、品牌塑造、供应链管理等方面更好支持外贸企业开拓国内市场。

面对风高浪急的外部环境，通过政企协同发力、标准互通互融、全渠道多方赋能，相信能将外贸优品锻造成国货潮品，进而把国内统一大市场打造为外贸企业的坚强后盾。

《 人民日报 》（ 2025年05月21日 10 版）

(责编：岳弘彬、牛镛)

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