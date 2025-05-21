本报北京5月20日电 （记者谷业凯）中国卫星导航定位协会发布的《2025中国卫星导航与位置服务产业发展白皮书》显示：去年我国卫星导航与位置服务产业产值达5758亿元，同比增长7.39%。

我国卫星导航与位置服务领域相关的企事业单位总数近2万家，从业人员总数近百万。知识产权方面，截至去年底，我国卫星导航专利申请总量突破12.9万件，同比增长4.8%，继续保持全球领先。

白皮书显示，北斗系统服务及相关产品已出口至140余个国家和地区，应用模式不断丰富。多项国际标准的发布，进一步提升了北斗系统的国际话语权。在大众应用方面，具有卫星导航定位功能的智能手机出货量去年达到2.94亿部，约2.88亿部智能手机支持北斗定位功能；电子导航地图的北斗定位服务日均调用量达6000亿次，北斗高精度车道级导航已基本实现全国城乡道路全覆盖；截至去年底，国内北斗兼容型芯片及模块累计出货量接近23亿片，具有北斗功能的各类型终端产品社会总保有量超过20亿台/套。

《 人民日报 》（ 2025年05月21日 11 版）

(责编：岳弘彬、牛镛)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经