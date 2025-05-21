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推动算力与绿色电力融合发展（观象台）

丁怡婷
2025年05月21日05:41 | 来源：人民网－人民日报
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　　眼下，算力与电力正形成相互支撑、协同发展的态势。持续推动算力与绿色电力融合，我国数据产业、数字经济将收获更高效率、更低成本、更大发展

　　

　　大模型秒答专业问题、一键剪辑视频，智能网联汽车精准泊车，人形机器人分拣零件、搬运箱子……人工智能走进千行百业，给生产生活带来便利。与此同时，随着模型规模扩大和迭代速度加快，训练算力也在持续增长。特别是被称作“电老虎”的数据中心，大量服务器昼夜高速运转，带来巨大电力消耗。据相关机构预测，2024年至2030年，我国数据中心用电量年均增速将达约20%，远超全社会用电量增速；到2030年，我国数据中心能耗总量将超4000亿千瓦时，若不加大可再生能源利用比例，2030年数据中心二氧化碳排放或超2亿吨。

　　把“电老虎”变为“绿巨人”，相关方面已在行动。今年3月，国家发展改革委等五部门印发意见，要求国家枢纽节点新建数据中心绿色电力消费比例在80%的基础上进一步提升。此前印发的《国家数据基础设施建设指引》也提出“加强大型风光基地和算力枢纽节点协同联动”“加强数据中心智慧能源管理”。扎实落实这些举措，将有力推动算力与绿色电力融合，促进数据中心绿色低碳发展。

　　助力实现“双碳”目标。河北张家口，凭借丰富的风光资源，打造数据中心集群，今年一季度大数据产业绿电使用量同比增长超三成，占比创下新高。海南近海海域，将数据舱放入海底构建智算中心集群，以海水作为自然冷源节约电能，每年可减少5万吨二氧化碳排放。无论是增加绿电供应，还是减少能源消耗，都将为降低数据中心的碳排放提供有力支撑。

　　助力构建新型电力系统。算力任务可分为金融交易、驾驶导航等延迟敏感型，以及图像处理等延迟容忍型。其中，延迟容忍型的算力负载能够在时间和空间上进行灵活调节。例如，可将计算任务从电力负荷高峰时段转移至低谷时段，助力电网削峰填谷、降低用电成本，也可将计算任务优先转移至风光资源富集区，促进绿电就近消纳，让电力系统更加清洁低碳。

　　助力区域协调发展。我国算力资源多集中在东部地区，能源等资源较为紧张，而西部地区则拥有全国七成以上可再生能源资源。深入实施“东数西算”工程，引导数据中心向西部资源丰富地区聚集，可以充分发挥西部地区气候、能源等方面优势，就近消纳可再生能源，还能促进西部地区经济发展。

　　推动算力与绿色电力融合，还要注重安全性、经济性。一来，数据中心对于电力供应的安全稳定要求很高，这对风电、光伏等具有间歇性、波动性特点的新能源发电提出了挑战。二来，数据中心的电力成本往往占运营总成本一半以上，有的甚至达六七成，需要采取措施让绿电供应得既可靠又便宜。

　　当前，已有一些数据中心通过技术创新，探索“源网荷储”一体化、建设智能微电网等方案，保障电力安全稳定供应、降低用电成本。河北怀来县一处“风电+光伏+储能”一体化数据中心项目，通过智慧平台，能够结合天气信息和历史用电趋势，预测发用电量；借助储能系统，储存多发的风光绿电和非高峰时段的低成本电力，在用电高峰期释放。通过多措并举，绿电占年用电量的70%以上，一年能减少近8000吨碳排放、节省电费超350万元，实现了风光绿电消纳和数据中心低碳发展。

　　能源行业常说一句话：“人工智能的尽头是算力，算力的尽头是电力。”眼下，算力与电力正形成相互支撑、协同发展的态势。京津冀、长三角、内蒙古等枢纽节点，青海、新疆等清洁能源丰富地区均已开展算电协同试点，围绕绿电直供、多源互补、源荷互动等进行技术探索。持续推动算力与绿色电力融合，我国数据产业、数字经济将收获更高效率、更低成本、更大发展。

　　《 人民日报 》（ 2025年05月21日 18 版）

(责编：岳弘彬、牛镛)
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