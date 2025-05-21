打开
人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

写易智能创作引擎 人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

建设高质量数据集，让人工智能更聪明（新视点）

本报记者  王云杉
2025年05月21日05:41 | 来源：人民网－人民日报
小字号

　　什么是高质量数据集？简单来说，就是高价值、高密度、标准化的数据。

　　“数据之于大模型，就像石油之于汽车。原油只有经过一系列复杂的过程炼化成汽油后，才能供汽车使用。同样，海量原始数据需要经过‘炼化’形成高质量数据集，才能助力大模型精准学习数据特征与规律，有效提升其对不同场景和任务的适应能力。”中国信息通信研究院副院长魏亮告诉记者，数据集的质量影响人工智能的“智商”，近期发布的深度求索系列模型训练中，大量使用了高质量推理数据集，凸显了高质量数据的重要性，“大模型与垂直领域深度融合，同样也需高质量数据集的支撑。”

　　建设高质量数据集，有关方面在积极行动。国家数据局等17部门联合印发的《“数据要素×”三年行动计划（2024—2026年）》提出，“推动科研机构、龙头企业等开展行业共性数据资源库建设，打造高质量人工智能大模型训练数据集”。第八届数字中国建设峰会上，国务院国资委发布首批10余个行业、30项央企人工智能行业高质量数据集，涵盖了电网调度AI负荷预测数据集、核电SPV设备健康诊断、运行异常及故障预测数据集、金融大模型数据集等。

　　“随着基础模型开源态势的形成，各方在算力和模型算法层面的差距正在不断收窄，数据要素价值更加凸显，已成为人工智能竞争的核心领域。”国务院国资委规划发展局副局长胡武婕表示，要推动行业高质量数据集加速汇聚共享，为人工智能产业提供充足“养分”，从而持续进行不同场景的训练优化，推动基础模型在千行百业落地应用。

　　目前，高质量数据集建设还存在不少挑战。魏亮说，一方面，行业大模型对数据的需求多样，不同行业部门对模型场景数据的需求各不相同，增加了数据处理和管理的复杂度。另一方面，在行业大模型的实际建设中，对于构建和采买的数据没有统一衡量标准，不同行业、不同数据源的数据完整性和准确性可能参差不齐，影响了大模型的训练效果和预测准确性，造成训练资源浪费。

　　4月30日，《高质量数据集建设指南（征求意见稿）》发布。全国数据标准化技术委员会提出，将强化标准引领，分三类建设高质量数据集：一类为“通识数据集”，包含面向社会公众、无需专业背景即可理解的通用知识，主要用于支撑通用模型落地应用；一类为“行业通识数据集”，包含面向行业从业人员、需要一定专业背景才能理解的行业领域通用知识，主要用于支撑行业模型落地应用；一类为“行业专识数据集”，包含面向特定业务场景相关人员、需要较深的专业背景才能理解的行业领域专业知识，主要用于支撑业务场景模型落地应用。

　　国家数据局副局长夏冰表示，数据集的质效提升是人工智能赋能实体经济的“催化剂”，下一步，国家数据局将构建部际联通、央地协同的工作机制，推动高质量数据集标准体系研究，促进数据、技术、场景对接，构建多元协同的数据标注产业生态，夯实人工智能发展数据根基。

　　《 人民日报 》（ 2025年05月21日 18 版）

(责编：岳弘彬、牛镛)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
水利部针对湖北、四川两省启动干旱防御Ⅳ级应急响应
　　人民网北京5月20日电 （欧阳易佳）记者从水利部获悉，受近期降雨、来水持续偏少影响，湖北、四川部分地区出现旱情，预计可能持续或进一步发展。 5月19日，水利部召开会商会，分析研判汛旱情形势，针对湖北、四川两省启动干旱防御Ⅳ级应急响应，并发出通知，要求两省水利部门和长江水利委员会密切监测雨情、水情、旱情，加强预测预报和会商研判，滚动开展供需水形势分析，精准范围、精准对象、精准时段、精准措施，制定完善抗旱保供水预案；科学精细实施江河湖泊应急水量调度和水库及引、调、提等水工程抗旱调度，提供稳定水源保障；开展农村供水安全动态监测和风险排查，因地制宜采取延伸管网、建设抗旱应急水源工程、拉水送水等措施，确保城乡居民饮水安全，保障规模化养殖和大牲畜用水安全；强化灌区运行管理，合理制定用水计划，精细调度灌溉水源，全力保障农作物时令用水需求。…
“数智赋能水库大坝建设和运维”中国专场专题研讨会举办
　　人民网成都5月20日电 （欧阳易佳）5月20日，国际大坝委员会第28届大会暨第93届年会“数智赋能水库大坝建设和运维”专题研讨会在四川省成都市举办。与会专家围绕大坝在线监控、智能诊断馈控、智能温控、人工智能技术应用、无人碾压技术等议题开展交流。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 版权服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2025 by www.people.com.cn. all rights reserved

推荐阅读
打开客户端体验更多服务 打开
返回顶部