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已有超过一点二亿人次享受到了补贴优惠——

以旧换新释放“乘数效应”（消费视窗·以高质量供给创造有效需求）

王 珂 付一凡
2025年05月21日05:41 | 来源：人民网－人民日报
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　　浙江金华一大型商业购物中心里，顾客在挑选新款手机。
　　胡肖飞摄

　　消费者在贵州黔西莲城街道一家商场家电大卖场内选购家电产品。
　　周训超摄

　　今年以来，各地各部门深入推进消费品以旧换新加力扩围，取得明显成效。商务部近日公布的数据显示，自消费品以旧换新政策实施以来，已有超过1.2亿人次享受到了补贴优惠，带动销售额超过7200亿元。优化流程、扩大范围、完善配套，消费品以旧换新换出了消费新场景、发展新动能、绿色可循环，在稳增长、促转型、惠民生等方面释放“乘数效应”。

　　

　　一季度拉动社零总额增速1.6个百分点

　　“用完国补再享优惠，真的太划算了。”近日，在浙江宁波鄞州区的一家手机专卖店，刚刚订购了一部新手机的消费者王先生享受了500元国补，又使用邮储银行信用卡优惠了200多元。

　　今年以来，消费品以旧换新政策加力扩围，首次实施手机等数码产品购新补贴。不以“交旧”为前提，个人消费者购买单件销售价格不超过6000元的手机、平板、智能手表（手环）等3类数码产品，按照产品销售价格的15%给予补贴，每位消费者每类产品可补贴1件，每件补贴不超过500元。

　　政策得到消费者的积极参与。商务部数据显示，2025年初至5月5日零时，消费者购买手机等数码产品4167万件。“五一”假期，商务部重点监测通讯器材销售额同比增长10.5%。

　　在家电和汽车等领域，扩围也有所体现。比如，将家电以旧换新补贴品类由“8+N”类扩展为“12+N”类，适当扩大符合条件的汽车报废更新旧车范围。

　　“早就想换辆新车，一直下不了决心。了解到政策优惠，毫不犹豫就下单了。”近日，在辽宁大连一家汽车销售门店，消费者杜伟订购了一款新能源汽车，享受到以旧换新补贴。辽宁省商务厅数据显示，截至4月24日24时，辽宁已收到汽车以旧换新申请9.8万台，申请补贴资金13.9亿元，带动汽车销售额超135亿元。

　　“老空调用了10多年，想换台更节能的产品。”近日，在江苏南京一家家电卖场，市民李佳订购了一款一级能效的节能空调，使用以旧换新补贴优惠了近500元。江苏省商务厅数据显示，截至4月24日24时，江苏省家电累计销售767.4万件，实现销售额182.9亿元，累计使用补贴资金33.9亿元。

　　“家里有老人，我想选购一款坐式淋浴器，老人用着更安全、更舒服。”在红星美凯龙山西太原国金商场，市民周畅在适老化设计装修展区驻足。2025年家装厨卫“焕新”补贴重点聚焦绿色、智能、适老等方向，支持个人消费者开展旧房装修、厨卫等局部改造、居家适老化改造所用物品和材料购置，有力推动家居消费“焕新”提质。沙发、地板、瓷砖、智能马桶、橱柜……山西省年初发布2025年加力扩围实施家装厨卫“焕新”实施细则，40个细分品类都纳入了补贴范围。

　　商务部相关负责人介绍，消费品以旧换新拉升一季度社零总额增速1.6个百分点，有力推动经济持续回升向好。其中，通讯器材、文化办公用品、家电、家具零售额同比分别增长26.9%、21.7%、19.3%和18.1%。据汽车流通协会数据，一季度乘用车零售量同比增长5.8%，其中新能源乘用车零售量增长36.4%，渗透率达47.2%。3月份，部分重点监测企业智能家居产品销售额同比增长10%以上。

　　10分钟内完成新车选购、补贴申领等全流程

　　“以前卖旧车、买新车，要跑几个地方，现在动动手指就能一站式办理。”近日，湖北武汉市民孙超通过“全国汽车以旧换新智能服务平台”，不到10分钟便完成了旧车估值、新车选购、补贴申领等全流程，后续审核进度也能在该平台上随时查询。

　　补贴申请一口提交、一网联审，得益于“全国汽车流通信息管理”系统的数据互通。商务部相关负责人介绍，结合去年以旧换新工作情况和今年加力扩围的实际，商务部迭代升级了汽车、家电及手机等数码产品的信息系统，完善跨部门数据赋能机制，不断提升“高效办成一件事”的质量水平，让政策红利更好惠及消费者。

　　以旧换新的便利程度，关乎政策效果。今年以来，各地不断优化以旧换新工作流程。辽宁省商务厅相关负责人介绍，辽宁家电、手机等补贴资格领取核销渠道由2个拓展到10个；升级使用专用POS机后，消费者填报汽车补贴信息从17项缩减为4项，日益完善的流程让消费者获得感越来越强。

　　参与经营主体持续扩大，消费者的选择更多。据介绍，江苏省参与家电以旧换新的销售企业10015家、门店34120个、电商平台21家，企业参与量较去年增长217.5%，门店参与量较去年增长396.5%，基本覆盖了江苏省线上线下绝大部分家电经营主体。同时，江苏全面打通支付宝、微信、现金支付等支付方式，实现全渠道支付。此外，开发“苏新消费·江苏消费品以旧换新”微信小程序，优化五大领域服务功能，打造“统一入口、一键申领、一屏查询、一站资讯”的全流程服务平台。

　　在电动车以旧换新方面，各地不断升级服务，打造“一站式”换购体验。河北省商务厅相关负责人介绍，通过部门数据互通、业务流程再造，将原本需跨4个部门、耗时2—3天的办理流程，压缩至“1车+1手机+1小时”办结，形成了“门店即窗口、服务到现场”“一站式”办理机制，将全省5000余家街头巷尾的“小门店”，打造成了便民利民的综合服务“大客厅”，赢得了商家和消费者的认可。

　　金融机构通过创新产品和服务，助力以旧换新政策发挥更大效能。聚焦消费品以旧换新，邮储银行宁波分行持续优化金融产品供给和服务支持，推出相关优惠活动。今年2月21日至6月30日期间，邮储银行宁波分行银联信用卡用户登录云闪付APP，在“浙里焕新”入口领取家电以旧换新/3C数码产品补贴后，使用邮储银行指定信用卡在宁波政府以旧换新政策指定门店消费，可以享受不同额度的优惠。

　　商务部数据显示，一季度，全国报废汽车回收195.5万辆，增长58.6%，其中2月、3月分别增长188.2%、70.6%。供销总社下属拆解企业规范拆解废旧家电482.5万台，增长58%。

　　追加下达810亿元国债资金，继续支持以旧换新

　　强化资金支持、优化参与门槛、简化补贴流程、规范市场秩序……国家发展改革委、财政部1月发布的《关于2025年加力扩围实施大规模设备更新和消费品以旧换新政策的通知》，围绕“加强组织实施”提出不少措施。

　　消费品以旧换新是一项系统工作，涉及领域广、参与主体多。想要政策红利落到更多百姓口袋里，离不开政府、企业、金融机构的协同发力。今年以来，消费品以旧换新加力扩围打出政策组合拳，央地联动形成工作合力，激发了更好的政策效能。

　　在财政支持方面，2025年中央财政安排超长期特别国债资金规模增至3000亿元，相较去年的资金规模翻了一番。近日，国家发展改革委印发通知，会同财政部及时向地方追加下达今年第二批810亿元超长期特别国债资金，继续大力支持消费品以旧换新。

　　各地根据实际情况，给政策个性化“加码”。四川成都将换新补贴与充电桩建设、电池回收挂钩，消费者置换新能源车可额外享受充电卡和免费保养服务。河北石家庄建立“家装补贴信用监管平台”，对施工质量、补贴发放进行全程追溯，保障消费者权益。

　　各地各部门严厉打击“先涨价后打折”、骗补套补等行为，守护“真补贴、透明换”的环境。贵州针对家装厨卫“焕新”参与商家多、补贴产品多、商品价格差异大等监管难点，严格落实补贴产品销售价格公开承诺制度，对乱涨价的商家给予暂停活动等处理。同时，搭建异常交易预警平台，通过大数据比对，对“高频交易、贴线交易、重复交易”等异常交易每半月预警一次，对“异常IP、异常定位”等异常支付信息每周预警一次，实现“预警一户、核查一户”，坚决治理虚假交易。

　　消费品以旧换新还畅通了资源循环利用，促进绿色发展。以手机为例，一台手机总质量的30%至40%为各类金属材料，包括金、银、钯等贵金属。科学地将废旧手机进行环境无害化处理和高效的资源化利用，具有显著的经济效益和社会效益。近日，中国资源循环集团电子电器公司与转转集团达成战略合作，充分发挥各自优势，围绕解决电子电器回收利用痛点难点问题，在手机高质量回收等多个领域开展合作。

　　商务部相关负责人表示，将继续抓好政策落地实施，密切跟踪督导、优化便民服务，畅通回收链条，加大宣传推广力度，让“真金白银”更高效更便捷直达消费者，全力以赴推动消费品以旧换新取得更大成效。

　　《 人民日报 》（ 2025年05月21日 19 版）

(责编：岳弘彬、牛镛)
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