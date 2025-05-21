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从“中国游”到“中国购”（市场漫步）

罗珊珊
2025年05月21日05:41 | 来源：人民网－人民日报
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　　围绕文旅消费，一场新的“中国热”正在全球兴起。与产业投资、到中国去建厂不同，这场“中国热”走进了更多国外普通民众的视野

　　

　　最近，两则消息成为国内外社交平台的热点。

　　一则是“外国航司狂接中国游流量”，随着“中国游”持续火爆，国际航线数量一路上涨，为了接住这波流量，外国航空公司接连增加航班。数据印证了这一点，今年“五一”假期期间，外国人出入境111.5万人次，较去年同期增长43.1%。前4月，中外航司执行国际客运航班周均达6428班，比去年同期增长25.4%。今年我国已经新增多个通航国家，79个国家的游客可以说走就走，“打飞的”游中国。

　　另一则是在海外社交平台广为分享的小贴士，“一定要带空箱子去中国！”“中国游”升温的同时，从北京秀水街到深圳华强北，从义乌国际商贸城到海南免税店，大江南北，越来越多的外国游客专程到中国“买买买”。一些海外消费者甚至组成“代购团”，专门飞来中国采购商品，还有国外博主在社交平台上发视频托人到中国代购。

　　从“中国游”到“中国购”，旅游“流量”变消费“留量”，一场新的“中国热”正在全球兴起。与产业投资、到中国去建厂不同，这场“中国热”围绕着文旅消费展开，走进了更多国外普通民众的视野。

　　何以“中国热”？与近年来的开放政策有很大关系。

　　5月13日，在中拉论坛第四届部长级会议开幕式上，中国宣布决定首批向拉美和加勒比地区5个国家实施免签政策，并适时扩大对地区国家覆盖范围。中国持续扩大高水平对外开放，过境免签政策的优化升级、免签“朋友圈”的持续扩容，让外国游客来华更加便利，不仅提升了入境游的热度，还为“中国购”带来了第一波流量。

　　为了让更多外国游客来到中国、购在中国、满意而归，今年中国在退税政策上持续发力，进一步优化离境退税政策。4月26日，商务部等六部门发布通知，将离境退税起退点从500元下调至200元，将现金退税限额由1万元大幅上调至2万元，提出将离境退税“即买即退”服务措施推广至全国，这些措施极大地提升了境外游客的购物体验和消费意愿。

　　何以“中国热”？也离不开中国制造的全球吸引力。

　　“中国制造”正在向“中国创造”转变，品质和创新成为其核心竞争力。近年来，外国游客的购物清单不断拓展丰富，从服装、食品到手机、翻译器，从智能家居到小家电，凭借着创新创造和高性价比，中国商品深受全球消费者的喜爱。

　　这轮“中国游”“中国购”还带来了新的变化，在文旅消费融合带动下，中国文化吸引了更多外国游客关注。中式礼服、缂丝团扇、青花瓷茶具等带有中国文化符号的特色商品，装满了不少外国游客的行李箱，越来越多的外国游客爱上穿着汉服在中国旅游。

　　中国文化与中国制造的融合碰撞，正是“中国购”的魅力所在。

　　当外航的航班穿越云海，当退税商店的灯光点亮夜色，当“中国制造”闪耀国际舞台，这些生动的场景共同勾勒出中国作为开放大国的自信与担当。在全球化遭遇逆流的今天，中国正以“游在中国”“购在中国”为纽带，书写着开放共赢的新篇章。这是中国的机遇，也是世界的机遇。

　　《 人民日报 》（ 2025年05月21日 19 版）

(责编：岳弘彬、牛镛)
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