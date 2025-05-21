打开
人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

写易智能创作引擎 人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

市场监管总局发布消费提示

选购冲锋衣谨防功能性误导（消费新知）

本报记者 林丽鹂
2025年05月21日05:41 | 来源：人民网－人民日报
小字号

　　冲锋衣兼具实用与时尚，颇为流行。面对“防风防水”“户外神器”的宣传，消费者该如何辨别真伪？市场监管总局近日提醒广大消费者，部分宣称“专业防护”的冲锋衣可能暗藏功能性陷阱，应科学选购，理性消费。

　　结合国家标准认识冲锋衣。国家纺织品服装服饰产品质量检验检测中心（广州）检验主管谢灵介绍，冲锋衣被定义为采用防水透湿性能的纺织面料加工制成的，用于户外运动的、具有防水透湿功能的服装。与普通日常服装相比，冲锋衣在面料选择上更为讲究，通常需具备防水、透湿、耐磨等多项功能；在制作工艺上也有更高要求，如在拼接处使用压胶处理、口袋处使用防水拉链防止雨水渗透，以及增加其他功能性附件等。

　　熟悉冲锋衣的常见类别。目前市面上的冲锋衣，按常见款式可分为三类：硬壳冲锋衣、软壳冲锋衣、三合一冲锋衣。硬壳冲锋衣由多层复合材料制成，多为科技型面料，防风、防水、耐磨性能较好，但材质硬挺、舒适性略差，适合在雪山登山、丛林穿越等专业户外运动中使用。软壳冲锋衣质地较柔软舒适，相对轻便，具有一定的保暖性、透气性，防风防水性能相对较弱，适合日常户外登山、露营、骑行或者通勤。三合一冲锋衣（也叫混合壳冲锋衣）由外套（硬壳或者软壳）和内胆组成，外套防风防水，内胆增强保暖，不同组合穿法适应不同场景需求，可适配于多种气候条件。

　　了解冲锋衣防风防水的原理。冲锋衣之所以能防风防水，主要依赖于其特殊的面料和结构设计。冲锋衣外层面料采用高密度纱线编织，紧密结构能有效阻挡冷风穿透。部分高端冲锋衣在面料内侧复合防风膜或涂层，进一步增强防风效果。此外，面料经过防水涂层处理，接缝处经过压胶处理，形成防水屏障，确保雨水无法从织物网孔渗透。

　　掌握冲锋衣选购要点。冲锋衣吊牌需明确标注“冲锋衣”品名，执行标准为GB/T 32614—2023《户外运动服装  冲锋衣》或与产品相匹配的冲锋衣企业标准等。根据国家标准，表面抗湿性、静水压、透湿率等指标被分为不同功能性等级的产品，吊牌上会相应标注“Ⅰ级”或“Ⅱ级”，若无标注应视为满足标准的最高等级（Ⅰ级）。此外，还可检查服装的接缝处有无胶条且是否严密、压胶是否平整、针脚是否整齐一致、拉链是否光滑易拉、有无线头等。

　　《 人民日报 》（ 2025年05月21日 19 版）

(责编：岳弘彬、牛镛)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
水利部针对湖北、四川两省启动干旱防御Ⅳ级应急响应
　　人民网北京5月20日电 （欧阳易佳）记者从水利部获悉，受近期降雨、来水持续偏少影响，湖北、四川部分地区出现旱情，预计可能持续或进一步发展。 5月19日，水利部召开会商会，分析研判汛旱情形势，针对湖北、四川两省启动干旱防御Ⅳ级应急响应，并发出通知，要求两省水利部门和长江水利委员会密切监测雨情、水情、旱情，加强预测预报和会商研判，滚动开展供需水形势分析，精准范围、精准对象、精准时段、精准措施，制定完善抗旱保供水预案；科学精细实施江河湖泊应急水量调度和水库及引、调、提等水工程抗旱调度，提供稳定水源保障；开展农村供水安全动态监测和风险排查，因地制宜采取延伸管网、建设抗旱应急水源工程、拉水送水等措施，确保城乡居民饮水安全，保障规模化养殖和大牲畜用水安全；强化灌区运行管理，合理制定用水计划，精细调度灌溉水源，全力保障农作物时令用水需求。…
“数智赋能水库大坝建设和运维”中国专场专题研讨会举办
　　人民网成都5月20日电 （欧阳易佳）5月20日，国际大坝委员会第28届大会暨第93届年会“数智赋能水库大坝建设和运维”专题研讨会在四川省成都市举办。与会专家围绕大坝在线监控、智能诊断馈控、智能温控、人工智能技术应用、无人碾压技术等议题开展交流。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 版权服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2025 by www.people.com.cn. all rights reserved

推荐阅读
打开客户端体验更多服务 打开
返回顶部