小麦主产区陆续进入收获期 各部门合力保障夏粮丰收到手
再到小满节气，又到一年麦熟时。自5月中旬开始，全国小麦集中收获区域逐渐由西南转向中部地区。当前，长江中下游麦区、黄淮海麦区陆续进入收获期。
连日来，湖北小麦自南向北全面开镰。湖北省农业农村厅相关负责人介绍，受气候因素影响，今年小麦成熟期较往年提前一周，全省投入9.3万台收割机开展夏收大会战，通过科技赋能、政策护航，确保夏粮颗粒归仓。
据湖北省农情调度显示，小麦预计5月底完成收割。当前，农业农村部门联合交通运输、气象等部门已成立应急专班，24小时监测农机转运、天气变化等情况，全力护航夏粮丰收到手。
夏粮产量占全年粮食总产量的1/4，其中小麦产量占夏粮产量的九成以上。地处黄淮海平原核心位置的河南，全省粮食总产量连续8年超1300亿斤，用不到6%的耕地生产了全国近10%的粮食，其中，小麦产量占全国四分之一，不仅保障了自身1亿人吃饭需求，每年还调出原粮及制成品600亿斤以上，是全国粮食安全的“压舱石”。
“‘三夏’是夺取夏粮丰产丰收的关键期，是夯实秋季农业生产基础的重要阶段。”在近日召开的河南省“三夏”生产暨夏粮收购秸秆禁烧工作电视电话会议上，相关负责人表示，要抓好夏粮后期田管和气象监测预警，继续做好浇灌抗旱，推进“一喷三防”；加强病虫监测，组织开展统防统治、应急防治；精准高效做好气象服务，及时发布“干热风”“连阴雨”等预警信息。
河南省农业农村厅数据显示，截至5月20日17时，全省已收获小麦614.8万亩。其中，南阳268.4万亩，驻马店228万亩，平顶山54万亩，信阳41.7万亩。当日投入联合收割机3.38万台。
为保障今年“三夏”生产的顺利进行，中央气象台5月20日发布今年首份《全国夏收夏种气象服务专报》，正式启动全国夏收夏种气象服务。
中央气象台预计，5月下旬，夏粮产区大部分时段以晴或晴雨相间天气为主，连阴雨风险较低，总体利于冬小麦和油菜成熟收晒。
“‘三夏’是夺取夏季粮油丰产丰收的关键时期。对此，中国气象局联合农业农村部做好农机作业气象服务，提供未来一周夏粮机收重点省份天气专报，以每周发布两次《全国夏收夏种气象服务专报》的形式，为夏粮丰收保驾护航。”相关负责人说。
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