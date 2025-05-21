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我国首套智能钻井系统“长龙号”正式投用

2025年05月21日19:31 | 来源：人民网
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人民网北京5月21日电 （记者杜燕飞）今日，我国首套自主研发和创新集成的智能钻井系统——长城钻探“长龙号”智能钻井系统1.0，在辽河油田页岩油施工现场雷88井正式投入使用，推动我国石油勘探开发技术向数字化、智能化发展。

专家表示，油气钻井是油气勘探开发中必不可少的关键环节，钻头不到油气不冒，钻井技术的进步对提高油气产量、确保国家能源安全具有重要作用。近年来，随着油气勘探向深层、深水及非常规领域延伸，钻井技术加速向自动化、智能化迭代。

中国工程院院士苏义脑表示，“长龙号”智能钻井系统1.0是具有自主知识产权的系统集成创新成果，推动了我国高新钻井技术发展，提升了我国钻井技术国际市场竞争力，具有广阔的推广前景。其中，“长龙号”把自动化智能化钻机、井下随钻测量与控制及录井技术，与远程智能决策中心连在一起，实现了地面—井下——时空信息闭环连通，并进入现场示范应用，体现了钻井工程的“系统性”。

“该系统集智能钻机、智能井场、智能决策平台于一体，可以实现地下近万米油气的智能开发，能够实现自动起下钻、自动钻进等钻井作业‘一键式’操作，为高效开发深地资源、更好保障国家能源安全提供了支撑。”中国石油长城钻探总经理助理尹家峰介绍，以起下钻为例，系统通过井下传感器网络与地面智能平台的实时数据交互，可自动完成地质参数采集、设备状态监控等关键作业环节，通过数字孪生技术与电子围栏，实时预警工程异常，构筑智能井场，提升钻井效率与安全性。智能决策平台通过大数据和AI算法分析，可在5秒内生成最优钻井参数，智能优化、智能解释和支持决策，为钻井提供“智慧大脑”。

(责编：郝帅、吕骞)
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