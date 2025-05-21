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“旧貌”换“新颜” 金融赋能城市万象更“新”

2025年05月21日19:31 | 来源：人民网
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人民网北京5月21日电 （记者杜燕飞）中共中央办公厅、国务院办公厅日前印发的《关于持续推进城市更新行动的意见》（以下简称《意见》）明确，鼓励各类金融机构在依法合规、风险可控、商业可持续的前提下积极参与城市更新，强化信贷支持。

“金融监管总局引导金融机构积极参与城市更新各项工作，提供强有力的金融支撑。”金融监管总局统计与风险监测司司长廖媛媛20日在国新办新闻发布会上表示，按照统一部署，金融监管总局将研究出台专门的城市更新项目贷款管理办法，明确贷款条件标准，满足城市更新行动金融需求，提高金融服务的及时性和有效性。

廖媛媛介绍，此前，金融监管总局引导金融机构大力支持城中村改造，推动加大信贷投放力度，形成更多的实物工作量；指导金融机构积极参与基础设施和重大项目建设，满足水电气暖、交通仓储、通信、城市管网和地下综合管廊改造等领域的合理融资需求，推动基础设施建设提质增效；指导金融机构充分发挥经营性物业贷款的作用，支持低效楼宇、既有商业设施、老旧商业街区等物业项目的更新改造。

业内人士认为，以前，金融机构向城市更新各个领域提供不同类型的贷款产品，分别对应着不同的贷款管理制度和办法，有的制度和办法也不完全是针对城市更新工作而制定的。特别是，近年来城市更新的理念和内涵还在不断丰富和完善。

“我们这次制定的新办法，不是对某一个局部领域，也不是对某一项任务，而是聚焦城市更新行动本身，通过实施城市更新项目清单管理，明确金融机构贷款的条件和流程，引导金融机构更好满足城市更新项目的合理融资需求，切实加大金融支持力度。”廖媛媛说。

廖媛媛表示，《意见》提出地方要制定实施城市更新专项规划，确定行动目标、重点任务、建设项目和实施时序。在此基础上，办法要求金融机构紧密结合各城市政府制定的城市更新专项规划，统筹谋划、周密实施，积极做好金融服务。城市更新贷款实行项目清单制管理，由城市政府对项目进行初选，金融机构对备选项目自主评审，形成城市更新贷款项目清单，增强融资的精准性、适配性和有效性。

“金融机构要自主决策，针对不同类型的项目特点，合理合规设置业务品种、贷款额度、期限、利率、还款方式等。”廖媛认为，金融机构应该充分考虑城市更新项目特点，在全面测算项目综合收益和风险基础上，开展授信审批和风险管控，做好专款专用和资金封闭管理。

除银行信贷外，《意见》指出，要完善市场化投融资模式，吸引社会资本参与城市更新，推动符合条件的项目发行基础设施领域不动产投资信托基金（REITs）、资产证券化产品、公司信用类债券等。

廖媛媛表示，金融监管总局也注重发挥不同金融工具的独特优势，鼓励保险、信托等金融机构积极参与城市更新，通过债权投资、股权投资、物权投资等多种方式提供金融支持。

“下一步，金融监管总局将指导金融机构深入理解城市更新行动的内在逻辑，准确把握新特点新要求，按照依法合规、风险可控、商业可持续原则，积极为城市更新行动提供丰富多样、量身定做的金融产品和金融服务，满足不同主体、不同项目、不同阶段、不同环节的金融需求。”廖媛媛说。

“建议通过多元化的金融工具组合和政策协同，更好地城市更新的资金需求，引导资源向民生短板和新兴产业倾斜，最终实现‘人、城、产’的融合升级。”招联首席研究员董希淼表示，政策性金融机构要发挥引导性作用，提供低息、长期贷款，支持棚户区改造、基础设施升级等公益性项目；商业性金融机构要发挥主力军作用，商业银行开发“城市更新贷”等信贷产品，延长贷款期限，匹配项目长周期特点，针对收益稳定项目，推出经营性物业抵押贷款，通过基础设施公募REITs盘活存量资产，将改造后的优质物业证券化；积极引导社会资本参与，鼓励社会资本参加相关项目的融资、建设、运营。

值得注意的是，推动城市更新行动，也要聚焦财政金融政策协同，推动健全多元化投融资机制。

“扩大地方政府专项债投向领域和用作项目资本金范围，加大对城市更新相关项目的支持。”财政部经济建设司司长郭方明说，进一步发挥政策性金融的撬动作用，鼓励政策性银行在风险可控、财务可持续的前提下，对符合条件的城市更新项目提供支持；完善城乡居民住宅巨灾保险制度，更好提供巨灾风险保障。积极探索政府引导、市场运作、全社会参与的可持续城市更新投融资模式，鼓励民营企业参与基础设施和公用事业特许经营，吸引社会资本、社区、居民等积极参与到城市更新工作中来。

(责编：郝帅、吕骞)
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