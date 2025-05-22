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9个大类3万多种产品

洛轴的轴承用在哪儿？（经济新方位）

本报记者  方  敏  毕京津
2025年05月22日05:39 | 来源：人民网－人民日报
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　　风电主轴承。

　　盾构机主轴承。

　　新能源汽车轮毂轴承。

　　应用洛轴轴承的新能源汽车。
　　以上图片均为受访者提供

　　5月19日，习近平总书记来到洛阳轴承集团股份有限公司考察，在智能工厂了解企业发展历程，听取不同类型轴承产品用途和性能介绍，走近生产线察看生产流程。总书记强调，现代制造业离不开科技赋能，要大力加强技术攻关，走自主创新的发展路子。

　　轴承，被称为工业的“关节”。几乎每一个需要旋转的设备、产品，都要用到它。从依靠国外设备、“手搓”初级轴承，到如今生产9个大类3万多种产品，有着70多年历史的洛轴集团，持续为上天入地、通江达海的中国制造提供关键支撑。

　　——编  者

　　空中·风机

　　大江南北，风电“巨人”排排高耸。风来，几十上百米长、重量以吨计的风叶便灵活旋转，从空气中“抓取”能量，离不开一组轴承。

　　“国外的搞不成了，要不你们试试吧。”洛轴集团技术中心90后工程师刘好洁说，参与风电轴承设计，是职业生涯里最“刺激”的经历。

　　“曾经，国内某大型风电企业计划在沿海部署风电设备，根据经验优先选用了国外产品。后来国外厂家没有完成研发任务，反而是我们，依托行业唯一航空精密轴承国家重点实验室，短期内研发出当时世界最大功率风电主轴承，多项重要指标达到国际领先水平。”刘好洁说，一提起这个16兆瓦风电主轴承研发的故事，团队每个人都颇为自豪，“用了这组轴承的风电设备，不仅创下当时全球风电单日发电纪录，更经受住多次台风考验，正常运转至今。”

　　“依托雄厚的研发实力和丰富的研发经验，我们实现了从跟跑到领跑的跨越。”洛轴集团党委书记、董事长王新莹说，20多年前，洛轴集团就看到风电发展趋势，积极参与国家新能源产业重大科研项目、培养研发团队，建立了从设计、制造到调试的风电轴承全流程研发生产体系。

　　“我们的研发特别强调和生产一线的互动。”刘好洁说，“研制16兆瓦风电主轴承时，我们尝试通过‘一体成型’提高保持架的可靠性，却苦于没有合适工艺。有经验的技术工人提出，可以用热胀冷缩法，解决了我们的技术难题，最终造出了可靠性更高的保持架。”

　　提前布局，长期坚持，从1997年第一个风电轴承投入使用，到如今占据40%以上的中国风电主轴承市场份额、可以生产超20兆瓦风电的一系列配套轴承，洛轴集团风电系列轴承年产值超过20亿元，是营收最高的“拳头产品”。

　　地下·盾构

　　“我们可以成本价让你们用，赔本都可以。”

　　“你们拿回去吧，就算不要钱，我们也不敢用。”

　　想起过去推销盾构机主轴承的经历，洛轴集团盾构机主轴承设计师周琳还是会感到心酸，“也理解，那时候一台盾构机动辄上亿元投资，一旦开工便不能停，轴承一坏，盾构机乃至整个项目都可能废弃，对可靠性要求极高。不想用、不敢用我们的新产品，也是人之常情。”

　　盾构机技术先进、附加值高，当时，每个零部件资料都被国外厂商严密封锁。

　　“我们刚组建盾构机主轴承研发团队时，几乎是从零起步。没有头绪，我们就从后期检修开始，逐步摸索。”周琳说，团队主动联系盾构机厂家，以很低的价格承担使用过程中的检修工作，从单个零件开始，逐渐参与核心部件维修，“通过检修，我们慢慢摸清了盾构机主轴承的结构和应用特点，尝试自主研发”。

　　盾构机深埋地下，闷热潮湿，温度往往超过40摄氏度。“但没办法，想学习，只能深入一线。最初的设计想法，就来源于这日复一日的地下‘学艺’。”周琳说。

　　“好不容易造出来，结果客户不愿用。宁愿买200万元一套的进口产品，也不用我们几十万元一套的东西。”周琳说。

　　“我们还是从检修入手，抓住检修过程中国外零部件供货延迟等一切机会，从替换一个个小滚子开始，让客户体验、使用我们的产品，直至最终整体采用我们的盾构机主轴承，整个过程用了4年多。”周琳介绍，如今洛轴集团的盾构机主轴承已用到12米级的盾构机上，可靠性等指标达到国际同类水平，价格却不到进口产品的1/3，“我们的性能还在持续提升，成本还有下降空间。”

　　路上·汽车

　　“电机取代了燃油发动机，新能源汽车噪声大大降低，这给我们出了难题。我们长期生产油车轮毂轴承，也就是汽车轮子中间的那个轴承。过去发动机噪声大，没人关注轴承这点声响，现在整车安静了，轴承噪声就凸显出来了！”谈到新能源汽车轮毂轴承的研发生产，洛轴集团子公司洛阳LYC汽车轴承科技有限公司副总经理都玉辉有说不完的话。

　　拿起一个比手掌略大的新能源汽车轮毂轴承，都玉辉介绍，新能源汽车普遍偏重，提速快、扭矩大，需要轮毂轴承有更大承载力、更高可靠性和更小摩擦力，对轴承的材料、设计和制造都提出了新要求。“这些技术难题，都被我们一一攻克，中国规模巨大且不断发展的新能源汽车市场，给了我们强大的发展动力。”都玉辉说。

　　动力具体体现在哪里？都玉辉认为，一是新产品可以大批量生产、销售，迅速降低单位成本。他举例说，“研发需要巨额前期投入，由于新能源汽车市场规模不断增长，我们的产品销量很大，很快就摊掉了研发费用。”二是上游供应链企业也在推动成本降低，进一步降低了轴承企业的采购成本。“一个新能源汽车轮毂轴承的价格快速从300元降到了百元以内，我们还能有利润。整条产业链的成本都在降低，那我们的竞争力自然越来越强。”都玉辉分析。

　　市场虽大，竞争激烈，何以脱颖而出？秘诀在创新。

　　“新能源汽车迭代快，我们建立快速设计、快速生产机制，紧跟新车生产新轴承，这依靠的是企业成熟的研发体系和自动化、柔性化生产线。”都玉辉说，国内一家新能源车企计划推出一款纯电动越野车，能在大漠戈壁畅行，还可蹚水过河，“我们及时跟进，研发高密封性、高可靠性的轮毂轴承。车企验收后非常满意，给出大批量订单。”

　　过去，洛轴集团的油车轮毂轴承市场占有率并不高；如今，加强创新，洛轴集团新能源汽车轮毂轴承市场占有率达全国第一，生产的轮毂轴承90%以上用于新能源汽车。

　　

　　版式设计：蔡华伟

　　《 人民日报 》（ 2025年05月22日 03 版）

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(责编：牛镛、岳弘彬)
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