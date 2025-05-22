打开
人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

写易智能创作引擎 人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

《习近平经济文选》第一卷导读

如何理解习近平经济思想的实践性？

2025年05月22日08:42 | 来源：人民网
小字号

党的十八大以来，以习近平同志为核心的党中央坚持观大势、谋全局、干实事，从新时代中国经济发展实践出发，提出一系列新理念新思想新战略，形成了习近平经济思想，为推动我国经济高质量发展、科学应对重大风险挑战、全面建设社会主义现代化国家提供了锐利思想武器。作为马克思主义政治经济学中国化时代化的最新成果，习近平经济思想源于实践又指导实践，实践性是习近平经济思想的一个鲜明品格。如何理解和把握习近平经济思想的鲜明实践品格？本期“《习近平经济文选》第一卷导读”邀请到中国人民大学经济学院副院长范欣进行领读学习。（王震）

http://theory.people.com.cn/n1/2025/0409/c40531-40456152.html

扫码阅读原文

扫码阅读原文

往期报道：

如何全面认识习近平经济思想？

如何加快构建新发展格局？

(责编：王震、章斐然)

分享让更多人看到

推荐阅读
国际生物多样性日|看！珍稀动植物在这里“C位出道”
　　生物多样性 是人类赖以生存和发展的基础 从“一株苗”到“一座园” 从“一片沙”到“一片林” 近年来 中国始终高度重视生物多样性保护 接连创新实施生态保护红线制度 山水林田湖草沙一体化保护和修复工程 建立起以国家公园为主体的自然保护地体系 推动了生物多样性保护持续发展 5月22日是国际生物多样性日 让我们跟着珍稀动植物 走进他们的栖息地 感受山水交融、包罗万象的多样美景 感知万物共生、和美永续的多彩活力 策划：李楠桦、王仁宏 设计：郭思邈 文字及图片来源：国家林草局、武夷山国家公园福建管理局、云南铜壁关省级自然保护区等.…
财经观察：制造业持续向高向智向绿
　　制造业是国家经济命脉所系，是立国之本、强国之基。 国家统计局最新公布的数据显示，4月份，我国工业经济延续向好向优发展态势，制造业高端化、智能化、绿色化持续推进。…
客户端下载

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 版权服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2025 by www.people.com.cn. all rights reserved

打开客户端体验更多服务 打开
返回顶部