《习近平经济文选》第一卷导读
如何理解习近平经济思想的实践性？
2025年05月22日08:42 | 来源：人民网
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党的十八大以来，以习近平同志为核心的党中央坚持观大势、谋全局、干实事，从新时代中国经济发展实践出发，提出一系列新理念新思想新战略，形成了习近平经济思想，为推动我国经济高质量发展、科学应对重大风险挑战、全面建设社会主义现代化国家提供了锐利思想武器。作为马克思主义政治经济学中国化时代化的最新成果，习近平经济思想源于实践又指导实践，实践性是习近平经济思想的一个鲜明品格。如何理解和把握习近平经济思想的鲜明实践品格？本期“《习近平经济文选》第一卷导读”邀请到中国人民大学经济学院副院长范欣进行领读学习。（王震）
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(责编：王震、章斐然)
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