人民网北京5月22日电 （欧阳易佳）5月22日是国际生物多样性日，今年的主题是“万物共生 和美永续”。据国家林业和草原局消息，通过实施以国家公园为主体的自然保护地体系建设及野生动植物保护工程，我国珍稀濒危野生动植物种群数量稳步增长，栖息繁衍环境稳步改善，生物多样性保护成效显著。

目前，全国200多种珍稀濒危野生动物进入恢复性增长阶段，100余种濒危野生植物得到抢救性保护。2024年全国水鸟同步监测最新结果显示，我国越冬水鸟总数量达505.9万只，为迄今为止全国范围内监测数量的最高纪录。

国家林业和草原局相关负责人表示，近年来，我国扎实推进野生动植物保护，加快构建以国家公园为主体的自然保护地体系，发布陆生野生动物重要栖息地名录，组织开展野生动植物栖息地（原生境）保护修复和监测体系建设，为野生动植物生存繁衍营造良好条件。积极推进旗舰动物保护，整合设立大熊猫、亚洲象、朱鹮等旗舰动物国家保护研究中心，强化旗舰动物及生态系统保护科技支撑，组织实施48种极度濒危野生动物野外保护、收容救护、人工繁育、放归自然等抢救性保护项目，促进野外种群增长。持续开展50种极度濒危野生植物和100种极小种群野生植物抢救性保护，组织实施近40种珍稀濒危植物野外回归，有效缓解野外种群濒临灭绝压力。

上述负责人说，通过不断加大候鸟保护力度，中国黄（渤）海候鸟栖息地列入《世界遗产名录》，实施候鸟迁飞通道保护修复中国行动计划，推进鸟类迁飞通道保护监测体系建设，维护候鸟迁飞安全。发挥各级打击野生动植物非法贸易部门联席会议机制作用，持续开展“网盾”“清风”等专项打击行动，组织各地巡山清套清网，多环节、全链条打击乱捕滥猎滥食和非法交易野生动植物行为。

据介绍，三江源国家公园生物多样性持续丰富，藏羚羊数量从20世纪80年代初的不足2万只恢复到7万多只；地跨四川、陕西、甘肃三省的大熊猫国家公园打通了13个大熊猫种群生态廊道，有效保护了70%以上的野生大熊猫；东北虎豹国家公园初步建成天空地一体化全覆盖监测体系，野生东北虎超过70只，野生东北豹超过80只；在海南热带雨林国家公园，海南长臂猿种群数量恢复到7群42只；武夷山国家公园发现武夷林蛙、武夷山卷柏等一批新物种。自设立以来，国家植物园新增收集活植物5000余号、2800种，其中国家重点保护植物110种、珍稀濒危植物65种；华南国家植物园新增收集活植物8500余号、4202种，其中国家重点保护植物285种、珍稀濒危物种469种。

该负责人说，下一步，国家林业和草原局将加快构建以国家公园为主体的自然保护地体系，积极推动出台国家公园法，按照“成熟一个、设立一个”的原则，严格把关，稳慎有序设立新的国家公园。进一步完善由植物园、种质资源库、野生动物救护繁育基地等构成的迁地保护体系，有序设立新的国家植物园，建成一批旗舰动物国家保护研究中心。实施生物多样性保护重大工程，以拯救重点濒危物种为目标，推动濒危物种野外种群复壮，持续开展打击野生动植物非法贸易行动，全面加强生物多样性保护。

(责编：王连香、吕骞)

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