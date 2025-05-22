打开
人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

写易智能创作引擎 人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

业内：以水库大坝为支撑 推动区域低碳绿色发展

2025年05月22日08:45 | 来源：人民网
小字号

人民网成都5月22日电 （欧阳易佳）5月20日，国际大坝委员会第28届大会暨第93届年会“水库大坝支撑区域经济发展”专题研讨会在四川成都举行。来自国内外的专家学者就水库大坝如何更好发挥经济效益、社会效益、生态效益和安全效益展开交流，并结合联合国可持续发展目标有关要求，深入探讨水利水电工程在推动区域低碳绿色发展中的作用与作为。

水利部副部长王宝恩表示，水库大坝是实施治水之道的重要载体和促进区域经济发展的重要引擎。中国“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”治水思路，为全球应对水安全挑战提供了宝贵思想财富，主要表现在水灾害防治促进区域安全稳定、水资源利用促进区域经济发展、水生态修复促进区域环境改善等三个方面。面对全球气候变化带来的挑战，水利部将积极支持国际大坝委员会发挥桥梁和纽带作用，与世界各国加强交流合作，增进全球以水惠民福祉。

三峡集团董事长刘伟平表示，三峡集团因水而生、筑坝而强，圆满完成三峡工程建设和金沙江下游水电开发任务，全面建成世界最大清洁能源走廊，保障防洪安全、为长江经济带发展筑牢安澜屏障，保障供水安全、为长江经济带发展强化水源支撑，保障能源安全、为长江经济带发展提供澎湃动能，保障生态安全、为长江经济带发展擦亮绿色底色，保障航运安全、为长江经济带发展畅通循环动脉，为推动长江经济带高质量发展提供有力支撑保障。

水库大坝如何支撑区域经济发展？国际水利与环境工程学会主席菲利普·顾博维尔认为，应以社会认可的多功能设计为基石，构建集防洪灌溉、生态修复、能源供应于一体的复合型水利工程，统筹兼顾经济、社会和环境效益；应将智能水务管理系统等绿色技术作为核心支撑，融入碳中和解决方案体系。他还就构建多维传播矩阵提高公众认知、培养兼具工程技能与社会责任感的复合型人才提出建议。

中国工程院院士王浩认为，重塑水电灵活性资源角色，促进区域低碳绿色发展，是推动新时代水利水电行业高质量发展的必然选择。应强化政策引导与制度创新，重塑水电灵活性资源角色；突破核心技术瓶颈，打造自主可控的智能运管技术体系；加强数据共享，推动水电运行管理全链条智能化转型；以价格、融资、准入机制改革协同发力，激发水利水电行业高质量发展动能。

(责编：王连香、吕骞)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
业内：以水库大坝为支撑 推动区域低碳绿色发展
　　人民网成都5月22日电 （欧阳易佳）5月20日，国际大坝委员会第28届大会暨第93届年会“水库大坝支撑区域经济发展”专题研讨会在四川成都举行。来自国内外的专家学者就水库大坝如何更好发挥经济效益、社会效益、生态效益和安全效益展开交流，并结合联合国可持续发展目标有关要求，深入探讨水利水电工程在推动区域低碳绿色发展中的作用与作为。…
生物多样性保护成效显著 我国200多种珍稀濒危野生动物进入恢复性增长阶段
　　人民网北京5月22日电 （欧阳易佳）5月22日是国际生物多样性日，今年的主题是“万物共生 和美永续”。据国家林业和草原局消息，通过实施以国家公园为主体的自然保护地体系建设及野生动植物保护工程，我国珍稀濒危野生动植物种群数量稳步增长，栖息繁衍环境稳步改善，生物多样性保护成效显著。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 版权服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2025 by www.people.com.cn. all rights reserved

推荐阅读
打开客户端体验更多服务 打开
返回顶部