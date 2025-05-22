人民网成都5月22日电 （欧阳易佳）5月20日，国际大坝委员会第28届大会暨第93届年会“水库大坝支撑区域经济发展”专题研讨会在四川成都举行。来自国内外的专家学者就水库大坝如何更好发挥经济效益、社会效益、生态效益和安全效益展开交流，并结合联合国可持续发展目标有关要求，深入探讨水利水电工程在推动区域低碳绿色发展中的作用与作为。

水利部副部长王宝恩表示，水库大坝是实施治水之道的重要载体和促进区域经济发展的重要引擎。中国“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”治水思路，为全球应对水安全挑战提供了宝贵思想财富，主要表现在水灾害防治促进区域安全稳定、水资源利用促进区域经济发展、水生态修复促进区域环境改善等三个方面。面对全球气候变化带来的挑战，水利部将积极支持国际大坝委员会发挥桥梁和纽带作用，与世界各国加强交流合作，增进全球以水惠民福祉。

三峡集团董事长刘伟平表示，三峡集团因水而生、筑坝而强，圆满完成三峡工程建设和金沙江下游水电开发任务，全面建成世界最大清洁能源走廊，保障防洪安全、为长江经济带发展筑牢安澜屏障，保障供水安全、为长江经济带发展强化水源支撑，保障能源安全、为长江经济带发展提供澎湃动能，保障生态安全、为长江经济带发展擦亮绿色底色，保障航运安全、为长江经济带发展畅通循环动脉，为推动长江经济带高质量发展提供有力支撑保障。

水库大坝如何支撑区域经济发展？国际水利与环境工程学会主席菲利普·顾博维尔认为，应以社会认可的多功能设计为基石，构建集防洪灌溉、生态修复、能源供应于一体的复合型水利工程，统筹兼顾经济、社会和环境效益；应将智能水务管理系统等绿色技术作为核心支撑，融入碳中和解决方案体系。他还就构建多维传播矩阵提高公众认知、培养兼具工程技能与社会责任感的复合型人才提出建议。

中国工程院院士王浩认为，重塑水电灵活性资源角色，促进区域低碳绿色发展，是推动新时代水利水电行业高质量发展的必然选择。应强化政策引导与制度创新，重塑水电灵活性资源角色；突破核心技术瓶颈，打造自主可控的智能运管技术体系；加强数据共享，推动水电运行管理全链条智能化转型；以价格、融资、准入机制改革协同发力，激发水利水电行业高质量发展动能。

(责编：王连香、吕骞)

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