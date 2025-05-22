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多项经济数据亮眼 彰显中国经济韧性与活力

安 宁
2025年05月22日09:05 | 来源：证券日报
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原标题：今日视点：多项经济数据亮眼 彰显中国经济韧性与活力

4月份，社会消费品零售总额同比增长5.1%；70个大中城市中，各线城市商品住宅销售价格同比降幅均持续收窄；外资净增持境内债券109亿美元，外资投资境内股票转为净买入。1月份至4月份，固定资产投资同比增长4.0%；货物进出口总额同比增长2.4%……

从消费、投资和外贸的持续增长，到房价指数的持续改善，再到股票债券的净买入，一组组数据多维度勾勒出中国经济“韧性强、潜力足”的活力图景。

其一，“三驾马车”齐发力，汇聚发展新动能，彰显经济的韧性和活力。

4月份，虽然国际环境更趋复杂严峻，外部冲击影响加大，但消费增长有亮点，投资规模在扩大，进出口韧性超预期，在“三驾马车”的协同发力下，经济展现出了强大的韧性和活力。

从消费来看，4月份，社会消费品零售总额同比增长5.1%，其中，消费品以旧换新相关商品销售大幅增长，限额以上单位家用电器和音像器材类、文化办公用品类、家具类、通讯器材类商品零售额分别增长38.8%、33.5%、26.9%、19.9%，对社会消费品零售总额增长的支撑作用明显。

从投资来看，“两重”建设、“两新”政策效应持续显现，投资规模持续扩大。1月份至4月份，固定资产投资同比增长4.0%。在大规模设备更新接续推动下，1月份至4月份设备工器具购置投资同比增长18.2%，对全部投资增长的贡献率达到64.5%。

从进出口来看，尽管受到外部冲击，但我国外贸仍保持平稳增长，显现出强大韧性。4月份，我国货物贸易进出口总值是3.84万亿元，同比增长5.6%，带动前4个月外贸整体增幅达到2.4%。其中，出口2.27万亿元，增长9.3%；进口1.57万亿元，增长0.8%。

其二，政策效应持续释放，房地产市场稳中向好态势延续。

今年《政府工作报告》提出“持续用力推动房地产市场止跌回稳”，房地产市场作为国民经济的重要支柱，其稳定与否，直接关系到国民经济的整体运行状况。

今年以来，随着各项稳楼市政策陆续落地生效，房地产销售有所回稳，部分城市市场交易呈现积极变化。根据国家统计局发布的数据，4月份，70个大中城市中，一、二线城市新建商品住宅销售价格环比持平，三线城市略有下降；各线城市的商品住宅销售价格同比降幅继续收窄。

从上述数据可以看出，促进房地产市场止跌回稳的政策效果正在显现，房地产市场正朝着止跌回稳的方向迈进。

其三，外资配置人民币资产意愿提升，中国资产“磁吸力”持续提升。

5月19日，国家外汇管理局副局长、新闻发言人李斌表示，4月份，外资配置人民币资产意愿持续向好。4月份外资净增持境内债券109亿美元，处于较高水平。4月下旬外资投资境内股票转为净买入。

外资配置中国资产意愿的提升，体现了全球投资者对中国宏观经济和资本市场发展前景的信心，特别是以DeepSeek为代表的中国科技产品让世界重估中国的科技水平，吸引越来越多全球投资者关注中国资产、投资中国市场。

透视这一组组数据，让我们深切地感受到中国经济不断积聚的新动能，更感受到中国经济巨大的韧性与活力。

(责编：罗知之、陈键)
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