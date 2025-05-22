孟 珂

原标题：中国资产向上重估成共识 配置A股显信心

随着中美经贸高层会谈取得了积极成果，叠加国内政策层面的持续发力、制度环境的不断优化，市场情绪逐步修复，中国资产向上重估，已成为不少国内外投资者的共识。

近期，高盛、景顺、瑞银等多家外资集体表态，看好中国股票市场表现。同时，国内机构也纷纷发声称，随着科技牛行情不断深化，赚钱效应开始向其他板块扩散，当前A股估值处于历史低位，配置价值凸显。

中国资产吸引力攀升

在全球经济格局深度调整、金融市场波动加剧的当下，中国市场正凭借其独特优势，成为全球投资者眼中的“避风港”。5月21日，第28届瑞银亚洲投资论坛媒体分享会召开，瑞银全球金融市场部中国主管房东明表示，当前，国际市场对中国资产关注度持续升温。一方面，流动性向好趋势明显，这对提升投资者信心至关重要，量化基金及其他中长线海外投资者均积极寻求深度参与中国资本市场。同时，中国监管部门也积极回应全球投资者关切点，提供切实指导与帮助。另一方面，新质生产力领域吸引力愈发凸显，在人工智能、高端制造等产业链推动下，中国股市叙事逻辑转变，叠加政策推动，全球投资者对中国资产中长短期关注度都在不断提升。

高盛最新报告显示，将MSCI中国指数和沪深300指数的12个月目标分别上调至84点和4600点（分别有11%和17%的潜在上涨空间），维持对中国股票的超配评级。近日野村将中国股票评级大幅上调至战术性超配。该机构称，中国股市在过去一个月的反弹将得以持续。瑞银投资银行中国股票策略研究主管王宗豪表示，尽管股价有所回升，但MSCI中国指数的估值仍比历史平均水平低7%至8%，比历史MSCI世界指数市盈率低15%。此外，对比历史水平，外国机构仓位仍较低。鉴于贸易谈判结果以及中国在AI和机器人技术上的进步，乐观情绪有所提高。因此，任何回调都可能获得有力支撑，综合来看，当前风险回报率更好。

事实上，近段时间，外资机构竞相“唱多”中国股票。

摩根士丹利中国首席经济学家邢自强表示，中国拥有充足的应对冲击的回旋空间。原因有四方面：一是国内政策刺激拥有加码空间；二是整体社会民生仍具有承压能力；三是产业链集群优势，短期内难以被取代；四是在下一阶段的科技革命中，中国具有巨大的科创潜力。

据统计，二季度以来，截至5月21日，共有349家外资机构密集调研A股上市公司。高盛、花旗、野村等知名机构调研总次数均超过40次。电子、医药生物、机械设备等行业受到外资青睐程度位居前列。

景顺亚太区（日本除外）全球市场策略师赵耀庭表示，中国股票市场已基本回到4月初的水平。中国的电动汽车电池、工程机械、家电和宠物食品公司等行业或将会从中受益。

“去年9月份以来，政策持续发力，A股市场高波动中显韧性。第一季度非金融板块同比盈利增长较多，预期今年A股的盈利在每个季度都会有良性的回升，为市场增长提供基本面支撑。人工智能、高端制造及新消费利好将逐步释放。在全球投资背景下，中国股市战略重要性提升，带来超额回报机遇。”房东明说。

A股配置价值凸显

下阶段看，国际环境依然复杂严峻，但国内机构仍然对A股配置价值充满信心。

兴业证券于5月20日至22日在上海举办“2025年资本市场论坛暨中期策略会”，兴业证券首席经济学家、经济与金融研究院联席院长王涵在会上表示，从估值来看，中国的资产估值在绝对低位，美国的资产估值在相对高位，在这种情况下，资金流向中国是确定的事情。

前海开源基金首席经济学家杨德龙表示，今年以来，A股与港股市场科技行情表现亮眼。A股市场中，以人形机器人为代表的相关板块涨势迅猛，成为市场焦点。随着科技牛行情不断深化，赚钱效应开始向其他板块扩散。具有品牌价值的消费白马股成为A股长线机遇。业绩优良的白马股具备稳定分红与稳定增长的特点，优势显著。

从政策端来看，正在全力巩固市场回稳向好势头，大力推动中长期资金入市，突出服务新质生产力发展这个重要着力点。4月上旬，中央汇金投资有限责任公司等“国家队”增持ETF，助力稳定资本市场。5月7日，中国证监会印发《推动公募基金高质量发展行动方案》，努力形成“回报增—资金进—市场稳”的良性循环。5月16日，中国证监会发布新修订的《上市公司重大资产重组管理办法》和相关监管指引，更好发挥资本市场并购重组主渠道作用。

货币政策共同发力，加大中长期流动性供给，保持市场流动性充裕。5月7日，中国人民银行行长潘功胜在国新办举行的新闻发布会上介绍，中国人民银行将加大宏观调控强度，推出一揽子货币政策措施，包括降低存款准备金率0.5个百分点，完善存款准备金制度，下调政策利率0.1个百分点，下调结构性货币政策工具利率0.25个百分点等。

“4月份以来，‘国家队’出手以及一系列政策发布助力市场稳定，目前行情延续，赚钱效应提升。当前A股估值处于历史低位，配置价值凸显。未来，资本市场有望在慢牛格局中稳健前行，为投资者创造更多机会。”杨德龙说。

(责编：罗知之、陈键)

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