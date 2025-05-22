原标题：已有部分银行大额存单利率降至“1字头”

近期，多家银行在调降活期、定期存款利率的同时，大额存单利率也呈现下调态势。部分银行大额存单利率已进入“1字头”时代。值得关注的是，相较于普通存款，大额存单利率调降幅度更大，其中中长期产品降幅尤为明显。

受访人士表示，多家银行大额存单利率降至“1字头”，主要源于银行净息差收窄压力，需通过压降高成本负债（如大额存单）优化负债结构，稳定经营。

大额存单利率下调幅度明显

多家国有大行的大额存单利率已全面跌破“2字头”。5月20日，中国银行公告发售2025年第一期个人大额存单。其中，1个月、3个月大额存单年化利率降至0.9%，6个月、1年期、2年期、3年期年化利率分别降至1.1%、1.2%、1.2%和1.55%。

工商银行1年期、2年期、3年期大额存单利率分别降至1.2%、1.2%、1.55%，与中国银行、农业银行保持一致。建设银行1年期、3年期大额存单利率分别降至1.2%、1.55%，暂未出售2年期、5年期大额存单。

股份制银行和中小银行也纷纷下调了大额存单利率。5月21日，平安银行宣布下调该行定期存款及大额存单利率。其中，2年期大额存单利率较此前下调30个基点至1.4%，1年期大额存单利率较此前下调25个基点至1.4%，而3年期大额存单则直接被取消。

兴业银行于5月21日起下调大额存单利率。调整后，该行大额存单类产品1年期、2年期、3年期产品利率分别为1.4%、1.4%、1.75%，分别较调整前下调25个基点、30个基点、40个基点。

部分中小银行大额存单利率已逼近1%关口。据悉，中原银行当前发行的大额存单中，1个月、3个月利率均为1.4%，6个月为1.6%，1年期为1.7%。该行理财经理在接受记者采访时透露，受市场利率下行等因素影响，预计后续或将对大额存单利率进行调整。

南开大学金融发展研究院院长田利辉对《证券日报》记者表示，多家银行大额存单利率降至“1字头”，受政策传导机制驱动、存款定期化趋势加剧和银行净息差压力三大因素影响。央行通过降准、逆回购利率下调引导市场利率下行，银行需同步调降存款利率以匹配政策节奏，维持净息差平衡。同时，银行定期存款占比显著上升，长期存款成本高于活期，银行需通过调降长期利率缓解负债端压力。因此，大额存单也成为银行压缩成本的关键抓手。

应主动探索盈利模式转型

大额存单凭借较高的利率和稳定性，一直是追求稳健收益投资者的重要选择。此次利率调整对银行的资金成本和盈利能力有着直接影响。

中国邮政储蓄银行研究员娄飞鹏对《证券日报》记者表示，大额存单作为银行维系客户关系、调节资金流动性的重要工具，其利率下调既能有效稳定净息差水平，又能通过降低银行资金成本，为实体经济融资利率下行腾出空间。此外，存款收益的降低或将促使资金向理财、基金等领域流动，推动居民资产配置多元化，助力财富管理市场扩容升级。

在田利辉看来，此次大额存单利率下调将产生多方面影响。首先，利率下调促使资金流向发生显著变化，资金加速从银行体系外溢至非银金融机构，同时带动银行理财市场规模持续扩容。其次，居民资产配置策略随之调整，逐步从单一的“低风险存款”转向“中风险理财”领域，有力推动金融市场向多元化方向发展。再者，从长远看，利率中枢下移已显现长期化趋势，这要求银行必须积极适应低利率环境，主动探索盈利模式转型路径。

面对利率下调带来的影响，银行也在积极探索多元化的应对策略。田利辉就此提出四方面的建议：一是创新金融产品供给，除推出挂钩汇率、黄金等标的的结构性存款及净值型理财产品外，还需聚焦普惠金融领域，针对小微企业开发信用贷款、知识产权质押贷款等特色产品；二是优化负债结构，通过提升活期存款占比、拓展同业存单等方式，降低综合付息成本；三是加速数字化转型，依托大数据分析实现客户精准分层管理；四是鼓励中小银行实施差异化竞争策略，立足区域经济特色开发专属产品，深化与第三方机构合作，构建多元化产品线。

展望未来，上海冠苕信息咨询中心创始人周毅钦认为，结合宏观经济、政策导向及银行业经营情况综合判断，大额存单利率短期内或将维持低位运行，未来下调空间和节奏将趋于平缓。

(责编：罗知之、陈键)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经