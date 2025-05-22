李雯珊

原标题：以股债联动为抓手进一步激发科创活力

日前，科技部、中国人民银行、国家金融监督管理总局等七部门联合发布的《加快构建科技金融体制 有力支撑高水平科技自立自强的若干政策举措》强调“发挥资本市场支持科技创新的关键枢纽作用”。在笔者看来，引导股票市场、债券市场联动发力，将进一步畅通“科技—产业—金融”良性循环，激发科技创新活力。

股债联动，即股票市场与债券市场相互配合、协同发力，为企业提供多元化的融资渠道。业界认为，股债联动有利于企业优化融资结构，同时也能为不同发展阶段的企业提供更为适配的资本，例如股权融资适合高风险、高成长的初创企业，而债券融资则能降低成熟期企业的融资成本。

过去，上市公司再融资往往主要用于固定资产投资。但如今，在科技创新的大背景下，越来越多公司需要通过多元化的融资来投入研发，提升科技创新水平。

笔者认为，股债联动有利于降低企业开展科技创新活动的试错成本，主要体现在以下三个方面。

首先，让资金更好地支持科技创新。科技型企业具有投入资金大、研发周期长、风险高等特点，单一融资渠道难以覆盖其资金需求。

2024年，广东省发布的《关于加快推进科技金融深度融合助力科技型企业创新发展的实施意见》就提出，鼓励已上市科技型企业通过发行股票或可转债募集资金，开展以产业链“固链强链延链补链”为重点的并购重组；引导非上市科技型企业发行含转股条件的科创票据和科技创新公司债券，通过股债联动解决不同发展阶段的资金需求。

由此可见，股债联动在为科创企业提供更多融资渠道的同时，还能满足企业不同发展阶段的差异化资金需求。

其次，分担风险。股债联动将强化多层次资本市场对科技型企业的支持，使新技术“茁壮成长”。科技创新往往面临较大不确定性，这就需要优化完善“募投管退”机制，分散企业科技创新的风险，进而提升科创企业对耐心资本的吸引力。

事实上，股市、债市很长一段时间以来有力支持了企业的科技创新。Wind数据显示，截至2024年末，科创板、创业板和北交所战略性新兴产业上市公司合计1767家，其中581家科创板上市企业累计获得近万亿元融资。与此同时，2021年至2024年，科创债分别发行166.6亿元、1028.4亿元、3645.4亿元和6136.86亿元，累计为335家企业提供超万亿元融资支持，占全部公司债的比重从0.4%上升至15.53%。

笔者相信，股债联动有望实现“1+1大于2”的效果，更好激发企业的科技创新活力。

最后，支撑颠覆性技术创新。科技创新需要大量研发投入和基础设施建设，这需要稳定、耐心的金融支持。尤其是一些新兴关键技术，更需要“懂科技”“有耐心”的资本助力，才能孕育出颠覆性技术，这正是我国高质量发展的动力源泉之一。

而股债联动本就有利于更多专业的创投资本平衡风险与收益，潜心培育颠覆性技术，在科技创新的浪潮中更好地“施展拳脚”。值得期待的是，股债联动将使我国科技创新更具活力，不断涌现的科创成果将在全球绽放光彩。

(责编：罗知之、陈键)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经