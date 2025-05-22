原标题：濒危物种“安居” 生态价值“变现”

晨曦中的海南长臂猿啼破雨林，三江源藏羚羊群奔涌如潮，长江江豚跃出水面……这些灵动的生命图景，正是中国生物多样性保护的鲜活注脚。

5月22日是国际生物多样性日。近年来，从矿山修复到智慧监测，从基因库守护到生态廊道建设，我国持续完善生物多样性治理体系，加大生物多样性保护力度，走出了一条有中国特色的生物多样性保护之路。

打响生态修复攻坚战

“过去拍天鹅要追着鸟跑，现在天鹅追着人跑。”河南三门峡摄影师张明云站在黄河湿地边，镜头里数百只白天鹅正在荇菜花间起舞。20年来，他用相机记录了三门峡市从“矿山之城”向“天鹅之城”的蜕变。

曾经，小秦岭国家级自然保护区因长期粗放无序的矿山开采，珍稀野生动植物失去了赖以生存的生态环境。为根治生态创伤，三门峡启动了“十百千万亿”生态治理工程：11家矿权企业全面退出，1000余个矿口封堵。如今，80.7万株苗木在矿坑废墟上扎根，143.5万平方米的复绿区域让小秦岭重现“河南省特有动植物宝库”的生机。

三门峡黄河湿地栖息的野生鸟类从20年前的175种增加到现在的315种，其中包括黑鹳、白头鹤等11种国家一级保护鸟类。

在海南热带雨林深处，一场生命接力正在上演。海南长臂猿监测队员蹲守在霸王岭密林，用红外相机记录下第42只新生幼猿的影像。这个曾濒临灭绝的物种，在海南国家公园的守护下，种群数量从20世纪70年代的7只增至7个家庭群。

为修复栖息地，保护区架设28条生态绳桥，补植高山榕、秋枫等长臂猿喜食的乡土树种，构建“空中走廊”网络，运用现代化手段对长臂猿进行全天候监测。海南省林业局负责人表示，海南将持续推进整体保护，预计到2035年实现个体数量达60至70只。

我国正以数字技术构建起生物多样性保护的“最强大脑”。长江之畔，武汉的“数字江豚”项目正刷新水生生物保护模式。中国科学院水生生物研究所声呐监测阵列捕捉到成年雄性江豚的特异性声波，迅速锁定沌口江段活动族群。

针对江豚这一曾被列为“极危”等级的旗舰物种，武汉探索了就地保护、迁地保护、人工繁育三大保护策略，并取得突破性进展：“被动声呐+无人机+高清监控”形成全方位监测网络体系，声光追踪技术实现活动轨迹可视化，境内种群数量已恢复至340余头。

长江十年禁渔大幕拉开后，湖北实施长江珍稀濒危物种拯救行动计划，6家中华鲟种源保护繁育场搭建起中华鲟的保种育种体系。当前，科研单位正聚焦陆海接力保种新模式与产卵场生态修复，为中华鲟种群重建奠定技术基础。

从黄土高原到热带雨林，跨越山海的生态修复攻坚战，使960万平方公里土地上的生态网络生机盎然。

注入生态转型新动能

在数字化浪潮中，“天空地一体化”智慧监测体系为生物多样性保护装上科技引擎。

在黑龙江省伊春市汤旺县，62岁的护林员张建国调试着无人机桨叶，他说：“以前巡山靠腿，现在靠‘云’。”伊春智慧氧吧平台弹出实时数据：今日负氧离子浓度达3872个/立方厘米，空气质量指数稳居“极优”。

作为今年国际生物多样性日主会场活动举办地，“老林区”伊春生态价值转化的创新路径再次引发关注：以森林生态旅游为牵引，森林食品、林都北药为支撑，绿色矿山、林木加工、能源产业转型升级。

彩云之南，西双版纳国家级自然保护区是以生物多样性著称的“绿宝石”，这里孕育着全国12%的高等植物种类，其中800余种药用植物更彰显其“天然药库”的独特价值。中国科学院东南亚生物多样性研究中心主任杨永平表示，这里正通过“科研+科普+旅游”的创新模式，让公众感知生态魅力。

守护这份自然馈赠，云南正以制度创新破题。近日出台的《云南省生物多样性保护战略与行动计划（2024—2030年）》率先构建“政府引导、企业参与、社会参与、市场主导”的协同治理体系，通过政策、标准、评估“三位一体”长效机制，为生物资源保护装上“智慧大脑”。

政策落地已见实效：高黎贡山国家级自然保护区运用VR技术实时展示滇金丝猴等珍稀野生动物的活动画面；白马雪山保护区打造数字化展厅，让游客身临其境感受雪山冰川、森林草甸等生态场景。目前，云南已规划6至8条生物多样性旅游线路，串联起各地体验场所，形成具有云南特色的生物多样性体验网络。

当自然教育走进千家万户，我国正以全民参与的磅礴力量，书写人与自然和谐共生的新时代篇章。

(责编：罗知之、陈键)

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