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“长龙号”智能钻井系统1.0投用

2025年05月22日09:11 | 来源：科技日报
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原标题：“长龙号”智能钻井系统1.0投用

科技日报北京5月21日电 （吴丹 徐阳 记者操秀英）21日，我国首套自主研发和创新集成的智能钻井系统——长城钻探“长龙号”智能钻井系统1.0在辽河油田页岩油施工现场雷88井正式投入使用，标志着我国石油勘探开发朝数字化、智能化钻井迈出关键一步。

据悉，“长龙号”在研发过程中，先后攻克“集成管柱自动化处理系统”“数字孪生平台”等4项核心技术，研发了智能综合录井仪、井下参数随钻测量仪等关键装备，开发出GW-ROS参数优化、GW-AI钻井工程师等7套智能钻井决策平台，先后获得国家发明专利授权28项。

该系统集智能钻机、智能井场、智能决策平台于一体，可以实现地下近万米油气的智能开发，将传统的脏累苦险劳动场景一键切换到高效清洁安全的低碳平台。系统配备了行业领先的自动化设备，能够实现自动起下钻、自动钻进等钻井作业“一键式”操作。以起下钻为例，利用机器视觉技术，钻杆对扣精准率达到99.5%以上。系统通过井下传感器网络与地面智能平台的实时数据交互，可自动完成地质参数采集、设备状态监控等关键作业环节，通过数字孪生技术与电子围栏，实时预警工程异常，构筑智能井场，显著提升钻井效率与安全性。智能决策平台通过大数据和AI算法分析，可在5秒内生成最优钻井参数，智能优化、智能解释和支持决策，为钻井提供“智慧大脑”。

“‘长龙号’智能钻井系统1.0为油气勘探开发提供了具有长城特色、国际水平的钻井解决方案，为未来进一步探索智能化钻井奠定了坚实基础，也为高效开发深地资源、更好保障国家能源安全提供了有力支撑。”长城钻探总经理助理尹家峰表示。

“‘长龙号’智能钻井系统1.0是具有自主知识产权的系统集成创新重大成果。该项成果推动了我国高新钻井技术的跨越式发展，提升了我国钻井技术在国际市场的竞争力，总体达到国际先进水平。”中国工程院院士苏义脑说。

(责编：罗知之、陈键)
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