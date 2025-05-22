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研究发现弥散矮星系超爱“抱团”

向揭开暗物质神秘面纱又近一步

2025年05月22日09:11 | 来源：科技日报
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原标题：研究发现弥散矮星系超爱“抱团”

科技日报合肥5月21日电 （记者吴长锋）21日，记者从中国科学技术大学获悉，该校王慧元教授研究团队首次在观测中发现弥散矮星系超强的成团性，证实了宇宙中神秘的“暗物质晕集聚偏置”现象，为理解暗物质本质、宇宙大尺度结构与星系协同演化提供了重要线索。相关研究成果于5月21日发表在国际期刊《自然》上。

暗物质是一种看不见、不发光的神秘物质，它通过引力悄然塑造着宇宙的结构，主导着星系的形成与演化。暗物质粒子在引力作用下聚集，形成暗物质晕（暗晕），星系在暗晕的引力势阱中形成并演化。暗晕在宇宙大尺度上的分布并不均匀，而是呈现“抱团”分布，这种现象被称为暗晕集聚偏置，它为我们理解宇宙大尺度结构及星系的形成提供了关键线索。

研究人员分析斯隆数字巡天项目光学数据时，获得与以往根据大质量星系样本所得经验完全相反的发现：弥散的矮星系更喜欢“抱团”，而致密矮星系更喜欢“单干”。尽管宇宙结构形成理论已经预言了暗晕集聚偏置现象的存在，但长期以来并未从观测中发现确凿的证据支持。此次研究团队的发现，首次为这一预言提供了高置信度的观测支持。

虽然标准冷暗物质模型是当前解释宇宙大尺度结构形成的主流理论框架，然而在该框架下，研究团队论证了多种星系形成的物理机制，发现均无法有效解释这一新的发现。研究团队进一步发现一种考虑暗物质自相互作用的替代模型（SIDM），可以很好地解释暗晕“年龄”和星系密度的关联。“SIDM模型在解释矮星系的形成机制及其在大尺度上成团分布特征方面具有独特的理论优势，这对目前主流的星系形成模型及冷暗物质宇宙学模型均提出了挑战。”王慧元说。

王慧元介绍，此次研究不仅挑战了现有的星系形成模型，还为理解暗物质本质提供了新线索，向揭开暗物质的神秘面纱又近了一步。

(责编：罗知之、陈键)
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