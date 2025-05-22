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国泰航空正式入驻苏州城市航站楼

2025年05月22日14:10 | 来源：人民网-金报电子
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原标题：国泰航空正式入驻苏州城市航站楼

　　近日，国泰航空宣布正式入驻上海机场苏州城市航站楼，并推出一站式“陆天畅行通”服务，旨在通过优化空地衔接流程与提升服务质量，为旅客打造集高效、便捷、品质为一体的国际出行新体验。

　　国泰航空中国内地董事郑家驹表示，很高兴将国泰的多式联运服务进一步拓展至苏州及长三角地区。苏州作为区域核心城市，拥有活跃的经贸生态与强劲的出行需求。此次合作是国泰航空持续深耕内地市场，积极拓展创新多式联运服务的又一实践，将加强长三角与香港以及全球的互联互通，推动商务及旅游等领域的协同发展。

　　作为多式联运服务的创新先行者，国泰航空近年来积极响应国家推动航空运输与其他交通方式融合发展的相关战略部署。在粤港澳大湾区，国泰航空已探索包括“快船+客机”“跨境车+客机”“直升机+船+客机”等多种创新模式，不断提升往来大湾区旅客国际出行的便利和效率。未来，国泰航空将持续加码在内地的多式联运服务，深化空地交通协同布局，丰富多式联运产品。

(责编：董童、李源)
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