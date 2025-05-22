水利部针对宁夏启动干旱防御Ⅳ级应急响应
2025年05月22日14:45 | 来源：人民网
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人民网北京5月22日电 （欧阳易佳）据水利部消息，受近期降雨、来水持续偏少影响，宁夏回族自治区部分地区旱情持续发展。根据《水利部水旱灾害防御应急响应工作规程》，水利部于5月21日18时针对宁夏启动干旱防御Ⅳ级应急响应，指导宁夏回族自治区水利厅和水利部黄河水利委员会密切监测雨情、水情、旱情发展态势，滚动开展供需水形势分析，精准范围、精准对象、精准时段、精准措施，科学精细实施河流、水库及引、调、提等水工程抗旱调度，因地制宜采取延伸管网、建设抗旱应急水源工程、拉水送水等措施，确保城乡居民饮水安全，全力保障规模化养殖、大牲畜用水安全和灌区农作物时令灌溉用水需求。
(责编：郝帅、吕骞)
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