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“全球品牌中国线上500强榜单”发布

2025年05月22日15:07 | 来源：中国网科技
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原标题：“全球品牌中国线上500强”：156个国际品牌上榜，中国成为全球品牌发展必争之地

5月21日，北京大学国家发展研究院等权威机构联合发布了“全球品牌中国线上500强榜单”(CBI500)，作为全球最大的网络零售市场，中国消费者强大的全球购买力，将156个国际品牌推上500强品牌榜。

据报道，北大研究团队在淘宝天猫的支持下，研究了电商平台上千万量级品牌的消费大数据信息，整合了包括访问量、搜索词、成交金额、会员成交、店铺好评等在内的几乎所有可见的指标，并基于品牌资产模型与机器学习等方法，对全网所有品牌进行综合评分。

榜单显示，综合得分最高的前1000个品牌中，国际品牌占比29.8%；前500品牌中，这一占比进一步上升到 31.2%；而在前100品牌中，国际品牌占比更增至36%，反映出中国线上市场已经成为头部国际品牌的必争之地。

据了解，这是完全以真实消费者行为为基础的品牌榜单，并引入“新锐度”指标强调品牌创新，反映数字经济时代品牌品质化发展的新特征，为全球品牌在中国市场的发展提供决策参考。

500强品牌榜中，从TOP10到TOP100品牌各梯队，国际品牌都有出色表现：TOP 10品牌中国际品牌占3席，TOP50中占18席，TOP100中占36席。在运动户外、美妆个护等领域，国际品牌优势显著。美妆行业前10中有8个国际品牌，运动户外行业上榜国际品牌数占比高达7成。

根据此次的榜单，中国消费者对国际品牌的需求主要集中在美妆护理、运动健康和时尚穿搭三个领域。其中美妆个护品牌数量最多，有52个，运动户外品牌有23个，服饰品牌21个，三个行业上榜品牌占比超6成。

特别美妆个护和运动户外两个行业，上榜国际品牌数均超国内品牌。美妆个护行业中欧莱雅L’ORAL排名第一，行业TOP10中，国际品牌占比高达8成，形成霸榜之势。运动户外行业，国际品牌整体占比达近7成。在对专业性和研发技术要求较高的领域，国际品牌具有明显优势。

除了充分发挥技术和研发优势，深度本土化同样是国际品牌在中国成功的关键。

德国运动品牌adidas位列榜单第10，去年在中国市场成交双位数增长，增速领涨全球。这源自其本土化战略的成功：赋予中国团队充分决策权快速响应市场；实现从设计到供应链的全链路本土化，确保充足供给；以天猫为主阵地，通过稳定的货架电商模式和精准的圈层人群匹配，带动新品如samba系列打爆破圈。

不仅如此，通过淘宝天猫为代表的线上平台，中外品牌正在形成双向互动的新格局，不仅中国品牌吸收国际品牌的产品研发优势，国际品牌也通过深度本土化，学习中国品牌的线上运营效率。

以意大利服饰品牌MaxMara和国产服饰品牌之禾为例，曾经之禾是MaxMara的“国产平替”，随着制造能力升级，打造出“松弛感美学”的之禾，倒逼MaxMara推出宽松廓形上衣，对中国消费者偏好进行回应。

这一过程中，线上平台成为品牌观察消费市场的重要窗口，之禾学习国际品牌追求审美定义，MaxMara看齐国内品牌升级本土化策略，去年天猫双11，MaxMara品牌成交增长近70%。

数据显示，上榜的156个海外品牌不仅都在淘宝天猫开设线上旗舰店，更有近半数进入中国市场的首店就开在线上。今年一季度，487个海外品牌在天猫开首店作为入华第一站，已成为公认的品牌“第二官网”。

作为连续12年全球最大网络零售市场，中国更已成为全球品牌发展的创新中心。14亿人口的超大规模市场叠加消费结构升级，蕴藏着巨大消费潜力，既为全球品牌带来巨大发展机遇，也让中国消费者享受到更丰富、更优质的选择。

(责编：董童、李源)
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