浙江省国际大学生创新大赛（2025）“青年红色筑梦之旅”活动启动
5月21日，“农行杯”浙江省国际大学生创新大赛（2025）“青年红色筑梦之旅”启动活动在杭州市滨江区“中国数谷”举行。活动由浙江省教育厅、共青团浙江省委员会、浙江省科学技术协会、浙江省学生联合会主办。来自全省100多所高校的300余名师生共赴“红旅”之约。活动同步开展线上直播。
启动活动分为“创新潮涌舞滨江”“创新引领新青春”“创新之声唱未来”三个篇章。高校师生们巧妙融合科技与人文元素，打造了一场精彩纷呈的“红旅”活动。
浙江理工大学与浙江艺术职业学院携手带来舞蹈《未来进行时》，展现科技与艺术的完美融合结合；浙江音乐学院现场演绎登上央视春晚的舞蹈《碇步桥》，溪水边诗画江南的绝美意境令观众陶醉其中。活动特别设置“同上一场思政课”环节，邀请宇树科技联合创始人陈立作题为《从科技竞赛到全球市场》的主题报告。
现场，往届浙江省国际大学生创新大赛“红旅”赛道成果生动展现。来自金华职业技术大学、绍兴文理学院、浙江农林大学、温州医科大学的历届优秀项目学生代表生动讲述了自己学以致用，在现代农业、弱势群体帮扶等方面做出贡献的“红旅”故事，分享了参加“红旅”活动的收获与感悟。
活动上还发布了“农行杯”浙江省国际大学生创新大赛（2025）的主题曲《青春不败》及同名MV。“我们是青春不败，互鉴互学肩并肩，我们是青春不败，敢闯会创永向前……”浙江机电职业技术大学青年学子以精彩的演绎勾勒出青春积极进取、勇于创新、团结奋进、永不言败的闪光群像。
本次“青年红色筑梦之旅”启动活动主题为“向下扎根，向上生长”，是“农行杯”浙江省国际大学生创新大赛（2025）重要活动之一，其正式启动标志着大赛整体赛程的全面开启。作为中国国际大学生创新大赛的省级重要赛事，“农行杯”浙江省国际大学生创新大赛（2025）决赛将于今年7月在浙江机电职业技术大学举行。
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