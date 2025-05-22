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2025第二十届中国智能交通大会即将举办

2025年05月22日15:14 | 来源：中国智能交通协会
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原标题：关于举办2025第二十届中国智能交通大会的通知

为扎实推进国家综合立体交通网建设，助力智能交通科技创新和产业创新融合发展，高质量完成“十四五”规划目标任务，打牢“十五五”开局基础，经研究，2025第二十届中国智能交通大会（以下简称“大会”）将于11月19日至22日在海南省海口市海南国际会展中心举办。

大会由中国智能交通协会主办，以“人工智能——智能交通高质量发展新动能”为主题，聚焦行业相关领域发展需求，前瞻性、关键性技术，学术发展趋势，以第二十届中国智能交通年会为主体，举办领域覆盖广泛、内容、形式丰富的各类会议及第五届智能交通学术年会、2025第三届中国智能交通创新挑战赛、2025智能交通科技创新成果展览展示、海南智能交通项目技术考察等多项主题活动。大会会议主要有2025第二十届中国智能交通大会高层论坛、第二十届中国智能交通年会全体大会、海南智能交通发展大会、智慧公路建设与发展大会、空中交通发展大会、智能网联汽车生态大会等综合高级别会议；城市智能交通、道路交通控制与优化、道路交通安全、轨道交通智能化、水路交通智能化、车路协同等领域论坛；公路数字化、智慧出行、交通数智化、“人工智能+交通”等技术论坛；以及智慧绿色海峡、智能交通人才培养等特色论坛。大会期间，还将举行2025年度中国智能交通协会科学技术奖颁奖典礼，揭晓中国智能交通年度人物，举办2025第三届中国智能交通创新挑战赛颁奖仪式、发布智能交通系列研究成果等。

大会将邀请科技部、公安部、交通运输部、住建部、国铁集团、中国民航局，以及发改委、工信部等部门和相关单位领导，全国交通运输、交通管理、信息、汽车、轨道、民航、水运等智能交通相关领域知名专家、高校学者、企业高管齐聚海口，共同研讨智能交通发展新趋势，分享智能交通科技新成果，携手共促行业高质量发展！

(责编：曹淼、李源)
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