原标题：“跨越山海，秦智同行”2025秦商发展论坛举行

5月20日，“跨越山海，秦智同行”2025秦商发展论坛举行。国务院原副秘书长、十二届吉林省政协主席江泽林出席，陕西省委常委、省委统战部部长李明远出席并致辞。

李明远对各位嘉宾的到来表示热烈欢迎。他表示，陕西不断深化“三个年”活动，聚力打好“八场硬仗”，深度融入共建“一带一路”大格局，全省高质量发展和现代化建设取得新成效。秦商是陕西高质量发展重要的建设力量，当前陕西处于发展上升期，发展潜力巨大。此次论坛将进一步推动广大秦商联通世界、凝聚共识、迈向未来，期待广大秦商投资陕西、建设陕西、发展陕西，为谱写陕西新篇、争做西部示范贡献更多智慧和力量。

论坛主题分享环节，3位嘉宾分别以“共襄发展 铸就秦商品牌”“以企业主导的产教深度融合为突破口推动教育科技人才三位一体发展 破解科技创新与产业创新深度融合难题”“中国经济发展战略的重大调整”为主题进行演讲。对话新秦商环节，6位青年企业家代表共话成长、共谋发展，结合自身经历分享青年秦商助力陕西高质量发展的思考与心得。

现场还举行了秦商总会富硒产业工作委员会、银发经济工作委员会、法律服务工作委员会、文旅发展工作委员会揭牌仪式。

本次论坛由秦商总会主办。央企及省属国企负责人代表，省内外秦商代表，著名专家学者代表，秦商有关社会团体、友好商协会等700余人参加。（记者 刘曌琼）

(责编：董童、李源)

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