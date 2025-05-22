神舟二十号航天员乘组圆满完成第一次出舱活动
2025年05月22日17:03 | 来源：新华网
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新华社北京5月22日电（记者李国利、刘艺）神舟二十号航天员乘组22日圆满完成第一次出舱活动。
据中国载人航天工程办公室介绍，当日16时49分，经过约8小时的出舱活动，神舟二十号乘组航天员陈冬、陈中瑞、王杰密切协同，在地面科研人员配合支持下，航天员从核心舱节点舱出舱，将前期已通过货物气闸舱出舱并利用机械臂转移至中转位置的空间碎片防护装置，安装至预定位置，同时开展了舱外设备设施巡检及处置等任务。出舱航天员陈冬、陈中瑞已安全返回天和核心舱，出舱活动取得圆满成功。
这是进入空间站应用与发展阶段以来，航天员首次通过天和核心舱节点舱出舱，航天员出舱与货物出舱任务首次关联耦合实施，航天员陈冬时隔两年多再度漫步太空，航天员陈中瑞首次执行出舱任务。
(责编：赵欣悦、袁勃)
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