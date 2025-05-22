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重拳出击遏制野生动植物非法贸易 查处野生动植物案件3917起

2025年05月22日17:53 | 来源：人民网
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人民网北京5月22日电 （欧阳易佳）日前，国家林草局联合公安部、农业农村部、海关总署等10部门开展的“清风行动2025”顺利收官。行动期间，全国共查处野生动植物案件3917起，其中刑事案件1828起，打掉犯罪团伙265个，依法处理违法犯罪人员4264人。与去年同期相比，案件数量和违法犯罪人员数量明显下降，野生动植物非法贸易蔓延势头得到有效遏制。

今年2月1日至3月31日，各地林草、公安、市场监管、海关、交通运输等部门协同发力，建立完善网络巡查、信息共享、联合执法长效机制，合力打击涉野生动植物违法犯罪。林草部门重点加强对野生动物栖息地、迁徙通道的巡护，清理非法猎捕工具。公安部门紧盯野生动植物领域突出犯罪，开展专案攻坚，铲除重点团伙，着力打击大案要案，有力震慑了违法犯罪分子。海关总署加强对口岸的查验力度，行动期间查获多起走私野生动植物及其制品案件，有效阻断了野生动植物及其制品的走私通道。市场监管总局加强常态化监管，针对集贸市场、农产品市场、花鸟市场等重点场所，加大监督检查力度。交通运输部强化运输托运环节查验，有效阻断非法运输渠道，铁路、民航、邮政等部门积极配合，督促运输企业查验货物及旅客携带物品，配合执法部门查处非法运输行为。同时，多地持续推动线上线下协同监管。针对寄递渠道非法交易数量显著增加的现象，各地在强化线上源头非法数据管控的同时，加大线下寄递包裹抽查力度，提升监管效力。

(责编：郝帅、吕骞)
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