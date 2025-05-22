新华社北京5月22日电（记者申铖）记者22日从财政部了解到，为支持各地做好农作物病虫害防控工作，财政部会同农业农村部于近日下达中央财政农业生产防灾救灾资金14亿元，支持黑龙江、江苏、安徽、河南等30个省份及北大荒农垦集团开展农作物重大病虫害防控等相关工作。

据了解，中央财政重点对地方购置农药、药械等物资以及统防统治作业服务等给予适当补助，及时引导各地进一步加强监测预警，采取有效措施，开展小麦、水稻、玉米病虫以及农区蝗虫、红火蚁等防控工作，减轻重大病虫害对农业生产造成的危害，为赢得全年粮食丰产的主动权提供有力支撑。

(责编：袁勃、赵欣悦)

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