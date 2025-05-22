14亿元中央财政农业生产防灾救灾资金下达
2025年05月22日18:29 | 来源：新华网
小字号
新华社北京5月22日电（记者申铖）记者22日从财政部了解到，为支持各地做好农作物病虫害防控工作，财政部会同农业农村部于近日下达中央财政农业生产防灾救灾资金14亿元，支持黑龙江、江苏、安徽、河南等30个省份及北大荒农垦集团开展农作物重大病虫害防控等相关工作。
据了解，中央财政重点对地方购置农药、药械等物资以及统防统治作业服务等给予适当补助，及时引导各地进一步加强监测预警，采取有效措施，开展小麦、水稻、玉米病虫以及农区蝗虫、红火蚁等防控工作，减轻重大病虫害对农业生产造成的危害，为赢得全年粮食丰产的主动权提供有力支撑。
(责编：袁勃、赵欣悦)
关注公众号：人民网财经
分享让更多人看到
推荐阅读
- 行业探索以绿色家具赋能“好房子”建设
- 人民网北京5月22日电 （记者任妍）5月20日，以“新标准・新材料・新起点”为主题的《中国南康绿色家具首发经济创新研究报告》发布会暨绿色家具走进人民“好房子”活动在北京举行。来自行业协会、科研机构、企业代表等齐聚一堂，围绕绿色家具产业升级与“好房子”建设的深度融合展开探讨。…
- 评论
- 关注
推荐阅读
打开客户端体验更多服务 打开