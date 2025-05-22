原标题：守护财产安全 远离非法金融 齐力共筑金融安全防线

5月15日下午，天津市打非办联合和平区政府及政法、公安等部门，会同驻区金融机构共同在南市公园开展了一场以“守护财产安全 远离非法金融”为主题的防范非法金融活动宣传，旨在提高广大市民对非法金融活动的防范意识，保护群众财产安全。恰逢“民法典宣传月”，活动将金融知识与法律知识普及相结合，为群众送上了一份实用的“金融法律知识大餐”。

活动现场，前来咨询和领取宣传资料的市民络绎不绝，一老一小始终是防非宣传的重点群体，正值放学时段，接送孩子的老人和学生们接踵而至，各单位及金融机构工作人员针对老年群体容易成为非法集资目标的特点，用通俗易懂的语言详细讲解了常见的非法集资手段，如养老项目骗局、高息理财陷阱等典型案例，提醒老人们要保护好自己的养老钱，不要轻信陌生人的投资建议，对高额回报承诺一定要保持警惕。同时还通过趣味问答、发放小礼品等方式，吸引了众多小朋友的参与，以简单易懂的方式向孩子们传授基础金融知识和防非小技巧，帮助他们从小树立正确的消费观和价值观，提高自我保护意识。

活动还特别设置了民法典咨询专区。专业法律人士现场为市民解答与金融活动相关的法律问题，重点讲解了民法典中关于合同签订、民间借贷、个人信息保护等与群众生活息息相关的法律条款，引导市民在参与金融活动时，要依法依规行事，运用法律武器维护自身合法权益。

宣传活动共计发放宣传资料5000余份，覆盖千余人，营造了浓厚了防非打非氛围，不仅提升了广大群众的金融安全意识，也让民法典更加深入人心。

(责编：曹淼、李源)

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