原标题：权威发布｜加强多部门协同作战，山东公安打击和防范经济犯罪见实效

5月19日上午，山东省人民政府新闻办公室举行新闻发布会，邀请山东省公安厅负责同志等介绍山东公安机关打击和防范经济犯罪工作情况，并回答记者提问。

维护市场经济秩序、服务改革发展大局、保障国家经济安全、促进社会和谐稳定，是公安机关的重要职能。

山东省省公安厅副厅长、一级巡视员李祝群介绍，近年来，全省公安机关在省委、省政府和公安部的坚强领导下，密切与经济管理、行政监管、检法等部门协作配合，不断健全完善经济犯罪协同共治工作体系，坚决打击各类突出经济犯罪，有效维护人民群众合法权益和经济金融秩序，全力护航山东经济社会高质量发展。2024年，全省公安机关共立经济犯罪案件9000多起，抓获犯罪嫌疑人1.9万多名。

针对严峻复杂的地下钱庄和洗钱犯罪形势，近年来，根据国家有关部门部署，全省公安机关与人民银行、外汇管理等部门联合开展“打击利用离岸公司和地下钱庄向境外转移赃款专项行动”“打击治理洗钱违法犯罪三年行动”。2024年，全省公安机关共立洗钱、地下钱庄案件890起，抓获犯罪嫌疑人651名，涉案金额36亿元。山东4个集体和8名个人获评全国打击非法买卖外汇先进集体和先进个人。

针对金融领域存在的突出风险，省公安厅联合省委金融办、国家金融监管总局山东监管局、人民银行山东省分行等部门，联合部署开展打击恶意逃废金融债务犯罪、涉银行卡犯罪、保险诈骗犯罪、金融领域“黑灰产”违法犯罪等专项打击工作，有效净化金融市场环境。2024年，全省公安机关共侦办恶意逃废金融债务案件300余起，抓获犯罪嫌疑人350余名，挽回直接经济损失近16亿元；深入开展“清源”行动，立案侦办买卖银行卡等“上游犯罪”案件537起，抓获犯罪嫌疑人1220名，查扣银行卡5541张，打掉犯罪团伙88个；在保险诈骗犯罪专项打击行动中，不断完善“公安、监管、行业、机构”四位一体联动工作机制，立案182起，抓获犯罪嫌疑人331名，打掉团伙35个，避免和挽回经济损失3265万元。

针对招标投标领域存在的影响公平竞争的突出问题，省公安厅与省发展改革委、省纪委监委、省财政厅等14个部门，联合开展工程建设招标投标领域突出问题专项治理，签署招标投标数据资源共享合作备忘录，严厉打击违法违规行为，努力构建“精准发现问题、高效联动处置”招标投标监管工作格局。2024年，全省公安机关共侦办串通投标案件79起，抓获犯罪嫌疑人214名，涉案金额8.4亿元。同时，还先后向相关企业发送公安提示函31份，协助完善招标投标监管制度，帮助企业堵塞管理漏洞，引导广大市场经营主体在招标投标过程中准确识别法律风险。

针对涉众型经济犯罪侵害群众切身利益、影响社会稳定的严重危害，省委政法委、省公安厅联合金融管理、市场监管等部门建立涉众金融犯罪联合共治工作机制，积极推动形成“党政领导、齐抓共管、群防群治、各尽其责、通力协作”的综合治理格局。持续开展打击非法集资犯罪专项行动，紧盯重点案件，最大限度地打链条、摧网络、净生态。2024年，全省公安机关共立涉众型经济犯罪案件883起，抓获犯罪嫌疑人3655名，有效遏制涉众型经济犯罪高发蔓延态势。

针对日益增多的涉企经济犯罪，全省公安机关开展打击经济诈骗和中小微企业内部腐败集中行动，严厉打击合同诈骗、职务侵占、非国家工作人员行贿受贿等违法犯罪活动。2024年，全省公安机关共立合同诈骗案件629起，挽回经济损失1.35亿元；共立中小微民营企业内部腐败犯罪案件640起，挽回经济损失2.4亿元，有效维护广大市场主体合法权益。

虽然山东在打击和防范经济犯罪方面取得一定成效，但必须清醒看到，国际国内政治经济形势正发生新的深刻变化，全球经济复苏乏力，单边主义、保护主义抬头，外部环境不确定因素明显增多，一系列矛盾和问题相互叠加，经济犯罪专业化、产业化、智能化、网络化、国际化特征日趋明显，给经济安全和社会稳定带来直接冲击和影响。下一步，省公安厅将进一步加强与有关部门的协作配合，健全完善经济犯罪协同共治工作体系，同向发力、齐抓共管，全方位构建经济犯罪治理工作新格局。

(责编：曹淼、李源)

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