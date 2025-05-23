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古院绿意浓 一所小学的生态教育实践

欧阳易佳
2025年05月23日09:15 | 来源：人民网
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山风拂过古树青苔，将琅琅诵书声带向绿色的远方。在杭州市中心，一座拥有322年历史的紫阳书院旧址上，一所依山而建的小学以“走出教室，就是公园”为核心理念，将传统文化底蕴与现代生态教育深度融合，成为杭城生态教育的一张名片。

孩子们在实践中感受自然。受访者供图

孩子们在实践中感受自然。受访者供图

“学校经常组织的各类活动，比如二十四节气活动、花朝节、落叶节以及常态化的自然观察。”紫阳小学校长杨灿云告诉记者，孩子们对于自然的理解力在不断增强，在红外相机中看到红嘴蓝鹊“偷”吃蓝莓，绿叶疏影中观察松鼠“削皮”吃苹果，孩子们在接触自然中也感知到草木生灵的温度。

在校园里，有很多供孩子们与自然接触的项目和园区，如昆虫园，百草园，珍稀植物园，生物多样性体验园等，雨后园区常有昆虫出没。

“一次雨后，校园内出现大量‘香烟虫’，学生起初因害怕想踩死虫子，我阻止了她们。第二天我看到她们又蹲在台阶前，但却不是‘欺负’虫子，而是用自己的方式把香烟虫运输到安全的地方。”杨灿云感慨，良好的生态教育能让纯稚的心灵战胜恐惧。保护自然在这里不是抽象的口号，而是对生命的共情与守护。

浙江杭州生态环境局上城分局副局长孙士宇介绍，2024年以来，上城区以二十四节气为载体，结合宋韵文化特色和城市物种资源，通过“线上科普+线下体验”双联动，推出生物多样性二十四节气系列体验活动，探索出了一条政府引导、多方行动、公众参与的城市生物多样性保护新路径。

“我们以传统文化为媒介，拓宽生物多样性保护路径。将生物多样性保护与中华优秀传统文化和地方历史文化相融合，既拓宽了保护路径，激发公众兴趣，又弥补了高密度城区自然资源基础相对薄弱的劣势。”孙士宇说，“针对辖区内森林、河道、公园等场所，改造建设了一批具有生态保护、互动体验、科普教育功能的生物多样性友好细胞，为公众参与生物多样性保护搭建优质平台。”

杨灿云告诉记者，“走出教室就是公园是我的愿望，公园20分钟效应的实践是人对于自然疗愈的真实体会，我们会朝着这个方向更加前进一步。”

四季更迭、落叶花开，自然成为紫阳小学最好的课堂。课间奔跑的身影也总会停下，为一只虫、一棵草、一片叶、一朵花和一只鸟驻足。

(责编：王连香、吕骞)
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