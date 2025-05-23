人民网成都5月23日电 （欧阳易佳）日前，中国水利水电科学研究院副院长刘毅接受记者采访时表示，中国坝工技术凭借其创新性、适应性和高效性，已成为全球标杆，尤其在共建“一带一路”中展现出综合实力，主要体现在技术突破、全产业链能力和可持续发展理念三大方面。

“中国在各种复杂条件下高混凝土坝、高土石坝等建设领域持续实现技术突破，研发了智能温控、智能碾压、智能灌浆等建造技术，显著提高工程质量，大幅降低建设成本与周期，为全球大坝高质量建设提供范本。”刘毅说，“从单一工程建设到系统解决方案。中国企业整合全产业链资源，提供‘交钥匙’解决方案。”

刘毅介绍，我们国家在平衡工程效益与生态保护方面有悠久的历史和丰富的积累。近年来，我国的水利水电工程已经成为国家生态安全保障的重要手段，以三峡为核心的水库群生态调度促进了长江中下游四大家鱼自然繁殖，以小浪底为核心的水库群调水调沙维持了黄河的健康生命。当前，水利工程正在为母亲河复苏行动发挥关键作用，永定河、西辽河等常年断流的河流重焕生机。

数据显示，2024年，中国水电发电量占全国总发电量的14.1%；与火力发电相比，替代燃烧标准煤4.3亿吨，约减少二氧化碳排放12亿吨。

刘毅认为，在“双碳”目标引领下，绿色发展对坝工领域提出了系统性、全方位的新要求，需要通过技术创新最大限度地提升水电的清洁能源效益，同时减少大坝建设与运行中的碳排放。

“基于全生命周期构建‘减排固碳’双向调控机制是坝工领域实现绿色低碳发展的核心。”刘毅说，“在工程建设期可通过研发新型环保材料、研制新能源机械设备、优化绿色施工技术和工艺、探索绿色电力直供等措施，尽最大可能减轻对生态环境的影响，推动降低能源消耗与碳排放。”

刘毅建议，可通过全生命周期系统优化实现环保与经济效益的协同提升。短期内，绿色技术升级投资可能给项目带来成本压力，但长期效益显著。通过碳排放权交易、碳金融等市场工具可激励项目将环境成本内部化，有效推动绿色转型成为坝工领域高质量发展的核心竞争力。

(责编：王连香、吕骞)

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