人民网记者 李栋

南风吹五月，又闻新麦香。连日来，多地小麦开镰收割，夏收大幕由南到北陆续开启。当前，我国小麦机收率达到97.8%，农机在麦收过程中起到了关键性作用，配备了北斗导航系统的农机，正成为夏收的主力军，为夏收进度和质量提供了坚实保障。

进入5月下旬，豫北大地，麦浪翻滚，小麦将陆续迎来成熟收获期。这几天，在河南安阳内黄县二安镇高标准小麦种植区，今年种植了300多亩优质强筋麦的徐治辉，正对自家的大型联合收割机进行一遍遍的细致检查和维修。

“我们现在主要对收割机的筛厢以及易损部件进行更换和检修，这样能减少收割过程中的漏粮情况，让收割的小麦品质更高、更干净，确保颗粒归仓。”徐治辉介绍，今年装上了北斗导航系统的收割机，能更精准高效地推进收割进度，小麦收割质量更有保障。

近年来，像徐治辉一样利用新式农机收割作业的农户越来越多。在亳城镇的丽宁农机专业合作社里，农机手们正忙碌地对20多台大中型小麦收割机进行检查维修，力求以最佳状态迎接“三夏”小麦机收大会战。

内黄县农机发展中心副主任刘献锋介绍，目前已在28家农机专业合作社的400多台大型联合收割机上，安装了北斗导航系统。“更智能的农机使小麦机收更及时、更快捷。”刘献锋说。

现代农机为粮食稳产丰产提供了重要支撑。目前，我国农作物耕种收综合机械化率预计超过75%，三大主粮综合机械化率超过85%，基本实现了“机器换人”。

农业机械是现代农业发展的重要物质基础。今年中央一号文件提出，以科技创新引领先进生产要素集聚，因地制宜发展农业新质生产力。

我国是世界第一农机生产和使用大国。当前，农机保有量已达2亿台（套）。专家指出，多地在农业机械化快速发展的同时，也面临老旧农机超期服役的问题，对安全生产、环境保护和生产效率带来一定影响。

调查显示，全国每年更新换代的农机价值高达3000亿元。充分释放农机以旧换新潜力，就是释放农业生产力。农业农村部总农艺师、种植业管理司司长潘文博在一季度农业农村经济运行情况发布会上表示，今年将加力推进农机装备补短板行动，推进农机购置与应用补贴“优机优补、有进有出”。

近期，农业农村部召开视频工作会议部署相关工作，旨在进一步提升粮食和重要农产品产量产能、带动农机工业转型升级、建强农机这一农业生产和应急主力军。

“要建立健全‘优机’评选、质量承诺和效益评价制度，科学选定‘优机’种类，合理确定补贴标准；强化‘优机’评价技术支撑，提升农机鉴定检测服务能力水平，加强全过程监管，确保‘优机’经得起实践检验。”农业农村部相关负责人表示，要推进过时落后机具补贴退坡退出，编列清单，实行销号管理，促进补贴机具结构持续优化，带动农机整体质量性能加快提升。

(责编：王连香、吕骞)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经