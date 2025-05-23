人民网宁波5月23日电 （记者栗翘楚）5月22日至25日，第四届中国—中东欧国家博览会暨国际消费品博览会在浙江宁波召开。今年是中国—中东欧国家合作机制建立的第13个年头，随着中国—中东欧国家经贸关系健康稳定发展，务实合作基础不断筑牢，宁波外贸企业也获得了更多的发展机会。

近日，在慈溪月立集团的生产车间内，工人们正在流水线上紧张有序地进行加工作业，经过外壳注塑、电机组装、电路板焊接、总装测试……制作好的电吹风机被打包装运，经海关监管后，即将发往中东欧国家。“我们公司是AEO认证企业，主要生产个人护理小家电，像这种搭载了NTC温控系统的电吹风，就是我们针对客户需求新研发的产品，今年以来，我们公司对中东欧国家出口额同比增长了17.8%。”月立集团营销总监厉力众说。

海关AEO认证的信用赋能、持续的技术创新等，为宁波企业加速出海开拓中东欧等新兴市场带来了巨大的优势。面对复杂多变的外贸形势，宁波外贸企业总能够以灵敏的市场嗅觉，迅速捕捉市场需求的变化，在中东欧蓝海寻求新的机遇。今年1至4月，宁波市与中东欧国家进出口贸易额197亿元，同比增长13.8%；其中，进口36.3亿元，同比下降16.8%，出口160.7亿元，同比增长24.1%。

宁波对中东欧国家形成了商品层次分明的出口优势产业。面对复杂多变的外贸形势，宁波企业总能积极应对挑战，调整产品线和服务模式，满足国际市场的多元化需求，主动布局中东欧等新市场，展现出强大的韧性和活力。今年1至4月，宁波出口中东欧国家主要商品为机电产品、塑料制品、服装及衣着附件，出口额分别为106.7亿元、8.0亿元、6.8亿元，同比分别增长22.3%、27.1%、30.4%。

宁波企业积极拓展中东欧等新兴市场，主动引入中东欧国家特色优质商品。以汽车零配件为代表的机电产品是宁波自中东欧国家进口的重要商品，中东欧国家在整车制造及零配件加工上的优势与我国汽车工业的发展需求形成良性互补。宁波进口中东欧商品主要为机电产品、未锻轧铜及铜材、木及木制品，进口额分别为22.2亿元、7.2亿元、1.6亿元，同比分别增长0.9%、下降46.5%、增长13.2%。

(责编：王连香、吕骞)

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