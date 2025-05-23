人民网宁波5月23日电 （记者栗翘楚）记者从22日举行的第七届中国—中东欧国家海关检验检疫合作对话会（以下简称合作对话会）上获悉，今年前4个月，我国对中东欧国家进出口贸易规模达3296.8亿元，同比增长5.6%，对中东欧国家进出口规模创历史同期新高。

海关总署副署长赵增连在合作对话会上作主旨发言时表示，近年来，中国海关主动加快中东欧国家农食产品检疫准入进程，截至目前，中东欧14国已有126种农食产品准入，累计注册3430家境外农产品企业。越来越多的中东欧农食产品进入中国市场，为中东欧企业带来更多机遇，也为中国消费者提供了更加多样化的选择。

对于中东欧国家而言，中国拥有稳健的经济、强大的内需、开放的市场，与中国开展经贸合作能为各国带来巨大的发展机遇。

克罗地亚农业、林业和渔业部国务秘书图戈米尔·马伊达克在合作对话会上致辞时表示，“我们鼓励本国的生产商和公司与中国同行建立全面联系，尤其在食品和农产品领域。我们希望两国的合作变得更好。”

中国欧盟商会副主席高志豪在合作对话会上表达了同样的期望。他在致辞中表示，中欧两国经济深度融合，相互依存，与中国的合作不仅为欧洲提供了市场，也带来了实实在在的互利共赢。

“许多欧洲企业依然看好中国模式的长期潜力。正是这种信心让我们坚信当前比以往任何时候都更需要加深欧中互动。我们需要找到解决关系中障碍的办法，就未来的合作路径达成共识，并持续为双方创造价值。”高志豪说。

当前，世界百年变局加速演进，全球政治经济格局深度调整，国际经贸规则正在进行新一轮重塑，但经济全球化是不可阻挡的历史潮流，合作共赢是人心所向。

赵增连表示，多边贸易体制是国际贸易的基石，在全球经济治理中发挥着重要作用。各国海关和检验检疫部门作为国际贸易的重要枢纽，要携手倡导自由、包容的贸易理念，反对将贸易工具政治化、泛安全化，维护以WTO为核心、以规则为基础的多边贸易体制。中欧经贸合作历经长期发展，形成了互利共赢的深刻格局，要积极构建并畅通联络渠道，推动信息共享，拓宽合作途径，加强政策沟通协调，扩大相互开放，促进自由开放的贸易投资，深化海关检验检疫规则衔接与标准互认，共同抵制歧视性技术壁垒，为促进国际经贸往来营造非歧视、可预期的制度环境，维护全球产业链供应链稳定畅通，为双方和世界经济注入更多稳定性、确定性。

外交部中国—中东欧国家合作事务特别代表姜瑜也出席了开幕式，她在致辞中表示，当前国际环境发生深刻变化，世界经济发展面临许多严峻挑战，作为负责任的大国，中国始终致力于做世界和平的建设者，全球发展的贡献者，国际秩序的维护者。中国将继续推动高质量发展，扩大高水平对外开放，坚持同包括中东欧各国在内的世界各国，开展互利共赢合作，共享发展机遇，为世界经济带来更多稳定性和确定性。

(责编：王连香、吕骞)

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