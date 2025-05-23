人民网记者 李栋

装修房屋时，选用无甲醛的内墙涂料，让居住更健康；选购家居时，倾向绿色环保材料……当前，在消费升级和技术进步推动下，消费者不断追求更高的居住品质，家居消费市场需求巨大。

为适应人民群众提升居住品质的需要，新版《住宅项目规范》于今年5月1日起施行。新规范以住宅项目整体为对象，以安全、舒适、绿色、智慧为目标，在规模、布局、功能、性能和关键技术措施等方面，对住宅项目的建设、使用和维护作出规定。

行业分析认为，这对家居行业既是挑战，更是机遇，未来的家居行业需要“与房俱进”，绿色化、智能化将是家居行业的大趋势。

同时，住宅国家标准的提升将对家居行业发展产生重要影响，倒逼家居从产品、设计、标准、研发、迭代等多维度出发，适应“好房子”的要求。

“让每一块板材承载爱与责任，共同滋养每一个中国家庭的未来。”在近日举办的福庆0醛原木新品发布会上，福庆家居董事长陈长富表示，随着绿色家居理念日益深入人心，更多的消费者倾向使用环保、绿色、零污染的家居产品。

绿色环保是消费者对选购家居产品的硬性要求。首都医科大学附属北京儿童医院主任医师张峰介绍，甲醛对造血系统的损害往往具有隐蔽性与长期性，选用0醛产品，是守护家庭健康的重要保障。

“绿色家居是健康中国的需求，企业产品要与消费者需求实现双向奔赴，守护健康是行业责任，更是企业初心。未来，将持续以科技创新为引擎，以严格标准为底线，守护全球亿万家庭健康。”陈长富说。

(责编：王连香、吕骞)

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