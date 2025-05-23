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第四届阿联酋中国轮胎汽配展在阿联酋沙迦开幕

2025年05月23日12:55 | 来源：中央广电总台国际在线
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原标题：2025年第四届阿联酋中国轮胎汽配展在阿联酋沙迦开幕

近日，由山东省商务厅、阿联酋沙迦工商会、青岛市商务局以及阿联酋山东商会支持的“第四届阿联酋中国轮胎汽配展”在阿联酋沙迦开幕，展会为期三天，吸引了来自山东、浙江、江苏、河南、江西、辽宁、湖北等省以及香港地区的200余家优质企业参展，展出面积1万余平方米。

作为西亚及非洲地区最具影响力的专业展会之一，展会吸引了来自亚洲各地区，以及非洲和欧洲等地近两万名专业采购商到场洽谈采购。依托山东港口迪拜海外仓等项目，中国企业可快速响应西亚及非洲的市场需求，实现“展仓联动”一站式服务。此次展会聚焦轮胎汽配、新能源汽车技术及市场服务等领域，特设“新能源与智能科技专区”，集中展示中国企业在电动汽车电池、自动驾驶技术、轻量化材料等领域突破性成果，展现了中国智造的创新能力以及产业链供应链全球竞争力。

为深入推进“万企出海 鲁贸全球”市场开拓行动，提升海外综合服务体系建设水平，优化产业链国际布局，展会期间，山东省政府驻西亚非洲经贸代表处会同青岛市商务局召开山东轮胎汽配企业座谈会，山港海外供应链有限公司、新华锦汽车贸易有限公司、涂多多（青岛）跨境电子商务有限公司等20余家企业负责人参会。企业分享了西亚市场开拓、海外仓建设、供应链金融发展等经验案例。山东省政府驻西亚非洲经贸代表处介绍了阿联酋及西亚其他国家投资环境、产业政策和经济贸易发展情况，并就企业关注的问题进行了互动交流。

(责编：董童、李源)
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