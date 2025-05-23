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泡泡玛特亮相深圳文博会 探索潮玩文化创新表达

2025年05月23日14:42 | 来源：人民网
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5月22日，第二十一届中国（深圳）国际文化产业博览交易会（以下简称“文博会”）在深圳开幕。本届文博会以“创新引领潮流 创意点亮生活”为主题，全球65个国家和地区、305家海外展商线上线下参展，110个国家和地区的海外专业观众线上线下参会，展会将展出文化产品超过12万件。今年泡泡玛特国际集团携众多城市乐园限定产品亮相，向世界展示中国潮玩IP的独特魅力。

据悉，本届文博会泡泡玛特以“北京+香港”双馆联动多展台模式参展。北京展馆聚焦泡泡玛特城市乐园（POP LAND），展区设计巧妙融入了城市乐园的核心元素，通过沉浸式场景还原、互动体验装置等形式，让到场观众沉浸式感受潮玩主题乐园的氛围。香港馆则侧重“潮玩文化的共生交流”，展区以港式茶餐厅为概念，将泡泡玛特旗下热门IP MOLLLY、LABUBU和PUCKY融入展台，为现场观众带来了别样的观展体验。

泡泡玛特相关负责人表示，“泡泡玛特是文博会的老朋友了，今年我们带来了大量泡泡玛特城市乐园的人气产品，希望通过POPLAND与文博会的创新互动为消费者带来别样的体验，同时助力激发城市文化消费活力，推动IP与城市文旅的深度融合与创新。”

据介绍，自2018年布局海外并逐步推动全球化战略，泡泡玛特的业务版图已遍及全球近百个国家及地区。2024年，泡泡玛特在越南、印度尼西亚、菲律宾、意大利、西班牙五个国家开设了首家线下门店，同时在全球多地的地标性位置如英国牛津街、法国卢浮宫等地成功开设线下门店，进一步增强了国际影响力。去年港澳台及海外业务营收50.7亿元，同比增长375.2%，收入占比提升至38.9%。线下门店数量增至130家（含合营），机器人商店达到192台（含合营及加盟）。国际业务高歌猛进背后，泡泡玛特旗下IP如LABUBU等正在成为打动全球消费者的超级IP。近期，LABUBU第三代搪胶毛绒产品“前方高能”系列在全球范围内的热卖，带动了泡泡玛特APP在美国APP STORE购物榜首次登顶。

上述负责人表示，“优秀原创IP和全球化运营经验，让中国潮玩的全球影响力不断跃升。我们希望通过文博会这个国际舞台，让更多世界品牌看到中国潮玩IP的的魅力，相信伴随着集团全球化业务的不断拓展，会有更多的全球消费者爱上中国潮流。”

(责编：董童、李源)
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