款智能网联新能源汽车展厅观众络绎不绝，能看家也能与人互动的机器狗体态灵动，适应各种复杂环境的多旋翼无人机引人瞩目……5月22日，第七届中国西部国际投资贸易洽谈会在重庆开幕，在为期4天的西洽会上，各种重庆本土“黑科技”产品悉数亮相。

“与重庆大学附属肿瘤医院等机构建立医工转化基地，联合进行创新医疗示范项目的申报和技术攻关，我们智慧医疗领域的产品不仅走向了产业前沿，也走出了重庆市场。”落地重庆两江新区的重庆西山科技股份有限公司市场销售人员周新智介绍，基于自主研发的核心技术以及80%零部件自研、自产、自销，本次西洽会上展出的部分公司产品做到了完全的国产替代并向海外出口。

近年来，重庆“33618”现代制造业集群能级持续提升，突出政府侧、社会侧、产业侧、企业侧“四侧”协同，促进产业链、创新链、资金链、人才链“四链”融合，乘着先进制造、现代服务之“势”，越来越多拉动经贸发展的“国产替代”和“行业领先”涌现出来。

“破解卡脖子问题后，我们将全磁悬浮技术应用于生命科学和半导体核心部件的开发和应用，解决了传统人工心脏容易造成血液破坏、血栓的问题。”来到重庆璧山区展台，重庆凯磁医疗技术有限公司副总经理李奇略介绍，核心技术突破使自研产品价格下降至进口产品的一半，患者节省医疗费用的同时，也更利于企业扩大市场。

聚焦智能阀门产业，2023年至今，重庆垫江县已引资超百亿元打造西部智能阀门产业基地。从初期整合低效闲置资产“腾笼换鸟”，到逐步完善原材料供应、零部件加工以及整阀生产销售，一批融合电动、防爆等性能的智能阀门产品迅速迭代上市，一条引领产业升级、带动地区发展的高端智能阀门产业链初步形成。

“凭借每年7吨左右的柠檬鲜果，我们已经打开了30多个国家和地区的市场，后续还计划出口柠檬汁、柠檬糖等多样加工产品。”位于重庆潼南区的重庆汇达柠檬科技集团有限公司总经理代晓强说，通过海关驻点服务、就地设立监管仓等举措，等不得的生鲜产品正以不用等的速度走出国门。

用精心服务擦亮柠檬这块金字招牌，近年来，潼南区从源头建好脱毒育苗中心，在后端打造柠檬产品研发基地，为柠檬提升10倍以上的附加值。与此同时，依托川渝柠檬产业联盟体，潼南还将携手川渝毗邻的多个市区，打造100万亩、120万吨全国柠檬核心产区。“向种植历史悠久的四川同行取经，在柠檬加工、研发、销售等不同环节取长补短，我们有信心一起把市场做大。”代晓强表示。

不仅是农业合作，以成渝地区双城经济圈建设为背景，打造具有全国影响力的重要经济中心、科技创新中心，重庆和成都两个超大城市相互赋能、相向发展，正在西部形成带动全国高质量发展的重要增长极和新的动力源，一批中外合作、中外合资的项目和企业也持续为双城经济圈注入活力。

“通过西洽会，我感受到中国西部地区的产业活力与对外合作热情正快速上升。”首次参加西洽会的马来西亚种植及原产业部副部长陈泓缣表示，期待借助连接中国西部与东盟国家的西部陆海新通道，持续深化与重庆等西部城市的务实合作，实现优势互补、互利共赢。（记者 黄汉鑫 张国圣）

(责编：赵竹青、陈键)

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